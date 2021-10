Indre-et-Loire : la station-service communale de Genillé fait naître d'autres projets

La commune de Genillé, située près de Loches, n'est pas prête de voir disparaître sa station-service communale, bien au contraire ! Remise en service il y a plus de deux ans sous régie municipale, la station est aujourd'hui jugée "viable" par le nouveau maire Henri Alfandari, qui a succédé à Jacques Herbert, à l'initiative de ce projet. Et ce malgré les coûts élevés des prix du carburant. "Nous sommes extrêmement vigilants afin de proposer des coûts raisonnables, on est toujours entre 2 et 5 centimes de plus que les prix pratiqués dans les supermarchés à Loches" explique Henri Alfandari, "ce qui évite aux personnes de faire un arbitrage entre faire 40 kms aller-retour et se ravitailler chez nous. Et puis c'est positif en terme d'écologie. Cela montre aussi que lorsqu'on est raisonnable, les gens acceptent le pari."

Pour autant, l'élu constate un "léger fléchissement" de la consommation depuis la hausse des carburants ces dernières semaines, alors que les ventes sont bonnes depuis la remise en service de la station : près de 500.000 litres de carburants ont été vendus l'an dernier, alors que les prévisions tablaient sur 300.000 litres selon la municipalité. Une trentaine de véhicules font le plein chaque jour.

Un distributeur de pizzas artisanales et des casiers connectés pour les producteurs locaux

Au vu de ce succès et de la viabilité du projet, la mairie a souhaité profiter du flux. Le maire a donc proposé aux élus d'installer un distributeur de pizzas artisanales, qui entrera en service en novembre, et va installer une quarantaine de casiers connectés, des box mis à disposition de producteurs locaux afin qu'ils y déposent leurs produits en libre-service. Ces casiers devraient voir le jour au cours du premier semestre 2022. "Ca fait bosser les producteurs locaux" se félicite Anne-Laure, une habitante, "c'est à proximité donc pas besoin de prendre sa voiture, de consommer de l'essence pour aller acheter des fruits et légumes".

Un distributeur de pizzas artisanales installé à côté de la station-service communale de Genillé © Radio France - Romain Dézèque

Avec ces projets, le maire souhaite redynamiser sa commune et coller aux nouvelles aspirations, notamment celles des urbains qui envisagent de quitter les agglomérations. Un phénomène largement observé depuis la crise sanitaire. "Il est évident que si vous souhaitez attirer de nouvelles populations, ils faut qu'elles trouvent et à travailler et à vivre" explique Henri Alfandari. "Donc oui il faut absolument qu'on accompagne un nouveau mouvement de revitalisation des bourgs. Il faut mettre de la vie et des services pour que les gens s'installent et restent."