Indre-et-Loire : des associations de consommateurs dénoncent le démarchage abusif d'entreprises d'énergie

Indre-et-Loire, France

Depuis plusieurs mois, votre téléphone fixe sonne peut-être plus que d'habitude, et au bout du fil, ce sont des offres d'isolation à un euro ou des contrats d'énergie intéressants. Ce démarchage se fait également à domicile, mais en tout cas, il est donc possible que vous ayez eu affaire aux commerciaux des entreprises d'énergie qui sont épinglées par la Direction générale de la répression des fraudes (DGCCRF). Le médiateur de l'énergie fait état de près de 1500 litiges en France, portant sur la contestation de la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage à domicile, rapporte l'AFP. Les principales entreprises visées sont Engie et l'entreprise italienne Eni.

Leurs méthodes sont douteuses : ils insistent longtemps et parfois vous recevez des contrats auxquels vous n'avez même pas souscrit. Ce sont également les conclusions du médiateur de l'énergie. En Touraine, une douzaine de personnes ont été victimes de ce démarchage

Marie-Claude Fourrier est présidente de l'association de consommateurs agréée, la CLCV, et d'après elle, ces entreprises ciblent " en priorité les personnes qu'ils ont sur des listes déjà établies ou des personnes âgées car elles sont plus vulnérables ". Pendant l'appel, les commerciaux proposent des offres alléchantes qui vont de 10 à 15% de moins sur la facture d'électricité. Marielle Garrigue, membre d'UFC Que Choisir 37, abonde dans ce sens et explique que " malgré le refus des personnes, elles reçoivent un contrat dans leur boîte aux lettres. En plus de cela, elles sont désabonnées d'autres contrats. "

Ce qui est le plus étonnant, conclut Marie-Claude Fourrier, " c'est que ces entreprises ont accès, par je-ne-sais quel moyen, aux comptes bancaires des personnes qu'elles appellent. "