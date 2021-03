Indre-et-Loire : Deux patrons de PME tourangelles ont participé à un speed-dating particulier et inédit

Un speed dating façon recherche de travail pour un demandeur d'emploi...oui mais pour des chefs d'entreprises. C'est l'exercice auquel se sont livrés ce samedi 250 patrons de PME et ETI (entreprises de taille intermédiaire) en France. Parmi eux, deux dirigeants de sociétés installées en Indre-et-Loire, VLAD à Parçay-Meslay, spécialisée dans la fabrication de batteries et la société Formes Sculptures Groupe basée notamment à Bléré et qui conçoit des linéaires de magasins et autres présentoirs pour les grandes enseignes du luxe. Un speed dating organisé par l'Afep, association qui rassemble 120 des plus grandes entreprises françaises.

Un exercice pas si simple

Mathias Tenenhaus qui dirige la société Formes Sculptures Groupe le reconnaît, ce n'est pas évident. Il a eu face à lui en visioconférence le PDG de L'oréal ou encore celui de la FNAC Darty : "sept minutes cela passe vite, il ne faut pas se perdre dans la présentation et les explications surtout que nous avons en face de nous des gens qui vont très vite à comprendre donc il faut aller à l'essentiel".

Aller à l'essentiel et être persuasif, Jean Louis Jarry dirige la société VLAD à Parçay-Meslay, une entreprise qui fabrique des batteries et qui a notamment participé à l'effort national pour la production de respirateurs artificiels. Au programme pour lui, trois entretiens dont celui avec le patron de SEB...ou comment le décider à acheter français : "la tentation est parfois grande dans les grands groupes d'essayer d'optimiser en ayant les meilleurs prix et d'avoir des habitudes de consommation avec des achats de produits sur le sud-est asiatique. A nous aussi d'être moteur et d'encourager ce genre de rendez-vous, c'est une première étape et je vois cela de manière très positive".

Pour savoir si ce speed dating a vraiment servi à quelque chose, s'il a pu ouvrir des portes aux PME, il faudra encore attendre un peu.