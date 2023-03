Indre-et-Loire : entre 250 et 300 personnes manquent dans l'hôtellerie-restauration pour la saison touristique

Y'aura t il assez de main d'œuvre pour réussir la saison touristique en Touraine ? L'inquiétude règne chez les professionnels réunis ces deux derniers jours au parc des exposition de Tours pour le salon Rest'Hôtel et Métiers de la Bouche. Un grand rassemblement tourné vers l'avenir d'une profession qui souffre en ce moment d'un manque de personnel. Les petites mains de la restauration sont de plus en plus rare à trouver, trois ans après la pandémie et le premier confinement.

ⓘ Publicité

Pour séduire, "on a déjà commencé par augmenter les salaires depuis la fin de l'année dernière, précise sur France Bleu Touraine, Jean-Marie Gervais. À côté de cela, on aménage des temps de travail différents du passé. À savoir qu'aujourd'hui, on ferme deux jours consécutivement, voire donner des soirées de compensation pour que les gens puissent profiter de leur vie sociale, si nécessaire", précise sur France Bleu Touraine, Jean-Marie Gervais.

loading