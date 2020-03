Indre-et-Loire et coronavirus: 28 entreprises envisagent le chômage partiel pour 247 salariés

L'inquiétude monte dans les PME et les TPE (Très Petites Entreprises) en Touraine qui voient leurs activités réduites par les mesures liées au coronavirus. 28 entreprises d'Indre-et-Loire se préparent à du chômage partiel et en ont fait la demande auprès de la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation ,du travail et de l'emploi. Cela concerne 247 salariés pour un total de plus de 59 000 heures travaillées. Le directeur de la DIRECCTE 37, Pierre Fabre, précise qu'il ne s'agit pour l'instant que de demandes préventives. En cas de chômage partiel, la première mesure pour les entreprises ce sera une indemnisation pour pouvoir payer les salaires.

Les 28 premières entreprises qui viennent de solliciter la DIRECCTE en prévision de mettre en chômage partiel 247 salariés se trouvent essentiellement dans les secteurs du tourisme, des transports, du textile et de l’événementiel.