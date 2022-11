Indre-et-Loire : grève chez Enedis à Tours, Loches et Chinon pour obtenir des hausses de salaires

Un mouvement de grève a débuté ce mercredi matin chez Enedis qui emploie un peu plus de 350 salariés à Tours, Chinon et Loches. A l'appel de la CGT, un barrage filtrant a été mis en place pour empécher l'entrée des véhicules sur le principal site, rue Fromentel, à Tours. Le syndicat revendique un peu plus de 90 grévistes sur les différents sites.

Les grévistes demandent 200 euros d'augmentation mensuelle par personne, en plus de l'accord de branche qui vient d'accorder 2,3% d'augmentation à tous les salariés des industries électriques et gazières. La grève a été reconduite pour demain, avec l'appui de plusieurs autres syndicats. Elle entraine quelques reports de rendez-vous chez des clients, mais les interventions liées à la sécurité sont toutes assurées normalement.