Indre-et-Loire : hausse du chômage de 7,1% au mois de mars

Les effets du confinement et de l'arrêt des entreprises entraîne une forte hausse du nombre de demandeurs d'emploi en Indre-et-Loire au mois de mars. Le chômage a augmenté dans notre département de 7,1% pour les demandeurs d'emploi de catégorie A (n'ayant exercé aucune activité), contre 7,5% pour la France entière. La hausse n'est que de 2,9% sur 3 mois en Indre-et-Loire, car les mois de Janvier et Février permettent de compenser la hausse.

A Tours, la hausse du chômage est encore plus forte avec 7,2%. On compte 29.390 demandeurs d'emplois de Cat A dans notre département. Pour l'ensemble des chômeurs (c'est à dire ceux ayant exercé une activité partielle), on compte 51.790 demandeurs d'emplois.

En région Centre-Val-de-Loire, la hausse est de 5,8%. Parmi les six départements de la région, l'Indre est celui dans lequel le chômage a le plus grimpé : + 7,7% par rapport à février. A contrario, le Loiret (+3.8%) et le Cher (+4.2%) sont les deux départements ayant connu la hausse la plus modérée.