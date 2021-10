Indre-et-Loire : il y a trop peu de petits logements dans la métropole de Tours

L'observatoire local des loyers du parc privé présente son rapport : on y découvre notamment que Tours est parmi les métropoles où se loger coute le moins cher. Autre enseignement : les petits logements ne sont pas assez nombreux.

Il y a eu trop peu de constructions de studios et T1, ces quinze dernières années, dans la métropole de Tours

En raison des délais liés à l'épidémie de Covid, ce rapport est basé sur des statistiques de 2019, mais plusieurs informations importantes s'en dégagent tout de même. D'abord, avec un loyer médian de 10 euros du mètre-carré, Tours est une des métropoles les plus abordables de France : parmi les dix-huit métropoles équipées d'un tel observatoire (Tours est la seule en région Centre), il n'y en a que quatre dans lesquelles les loyers sont plus bas.

Autre enseignement : les studios, T1 et T2 représentent 56% de l'offre locative privée, mais les petits logements restent pourtant trop rares, comme l'explique Vincent Briand, le président de la commission habitat du club immobilier de Touraine : "il n'y a pratiquement pas eu de constructions de studios dans la Métropole depuis une quinzaine d'années. Les promoteurs ne sont pas du tout intéressés à ce type de surface. Les studios, d'une façon générale, sont souvent anciens donc pas forcément dans un état énergétique très efficace. Toutes les agences immobilières vous le confirmeront : à partir du milieu du mois de juillet jusqu'au début du mois de septembre, on est dans une grosse tension sur les logements étudiants de petites surfaces".

"Il y a une interrogation à mener sur la politique du logement, sur les petites surfaces à construire, sur les prochaines années - Vincent Briand

Et la colocation est loin de résoudre tous les problèmes, selon Vincent Briand : "On voit des appartements qui étaient initialement familiaux, qui sont aujourd'hui divisés pour accueillir plusieurs étudiants. Néanmoins, ce n'est pas encore un volume très important. Pour le moment, on est encore beaucoup sur de la recherche de petites surfaces".

L'observatoire publiera début 2022 le rapport 2020, et fin 2022 le rapport basé sur les ventes de 2021. Tous les professionnels s'attendent à y trouver la confirmation d'une hausse des loyers qu'ils ressentent déjà, de façon empirique, sur le terrain.

Il y a 41.440 logemements locatifs privés dans la Métropole :