Indre-et-Loire : l'Etat espère conclure cette année 2.000 Contrats d'Engagement Jeunes

Le dispositif était connu auparavant sous le nom de Garantie Jeunes, il s'appelle désormais (depuis le 1er mars 2022) Contrat d'Engagement Jeune car il est déployé en plus des Missions locales par les services de Pôle Emploi.

Ce dispositif s'adresse aux 16-25 ans, il a pour but de les accompagner à trouver leur voie professionnelle. Un parcours individualisé qui peut durer de 6 à 12 mois et qui est rémunéré jusque 500 euros par mois.

L'objectif à terme est de trouver un emploi

Découvrir le monde de l'entreprise et donc un métier, se former en étant entouré, c'est l'objectif de ce dispositif qui ne concerne pas uniquement les jeunes qui sont en échec, explique Guillaume Saint-Cricq, le Sous-préfet à la relance en Indre-et-Loire : "20% de ces jeunes là ont le baccalauréat par exemple, on peut parler d'échec scolaire ou d'orientation. Le jeune perçoit une allocation de 500 euros par mois et évidemment cette allocation, elle joue sur le choix du jeune".

Depuis le début du mois de mars, plusieurs contrats ont été signés dans le département comme à Chinon et Loches par exemple. Sarah a 18 ans. Titulaire d'un CAP Esthétique, elle a envie de découvrir le monde de l'entreprise. C'est Philippe Tarterat son conseiller Pôle Emploi de Saint-Pierre-des-Corps qui l'accompagne :"Vu que je suis toute jeune et que je n'ai pas encore trop vu le monde du travail, ce n'est pas simple d'arriver à intégrer tout ce qui se passe autour de nous" explique la jeune fille. "On est vraiment dans une notion de parcours" dit Philippe Tarterat. "On ne néglige aucune piste, on verra l'esthétique mais aussi d'autres métiers sûrement en lien avec le contact avec la personne, le commerce, des choses comme çà".

Objectif sur l'année en Touraine, atteindre les 2.000 contrats signés. "Ce serait l'idéal" explique Guillaume Saint-Cricq..."mais ce ne sera pas évident" s'empresse de rajouter le Sous-préfet à la relance.