Indre-et-Loire: l'Etat versera 500 euros à 15 jeunes en insertion professionnelle pour passer le permis

15 jeunes de quartiers prioritaires en Indre-et-Loire vont bénéficier d'une aide de 500 euros chacun de la part de l'Etat pour passer leur permis de conduire. Cette aide sort de l'enveloppe nationale de 110 millions d'euros de l'opération "Quartier d'été" destinée à aider les familles de ces quartiers en difficultés.

Mercredi 29 juillet, sur les 15 jeunes en question, 5 Amboisiens ont signé leur premier contrat d'engagement. Ils sont accompagnés par la Mission Locale d'Amboise et ils ont tous un projet professionnel. L'aide de 500 euros sera versée directement aux auto-écoles où ils sont inscrits. En contrepartie, ils s'engagent à effectuer des stages en collectivités locale ou dans des associations.

Mikaël a 24 ans. Il possède déjà le code mais n'a pas encore le permis et ces 500 euros sont, pour lui, les bienvenus.

Mikaël est en recherche d'emploi dans le secteur de la vente, l'absence de permis l'a bloqué pour se rendre d'Amboise à Tours, il a été obligé de prendre le train régulièrement lors de ses deux derniers emplois. Cindy, 20 ans, a en projet de passer le concours pour devenir Atsem, agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Elle aussi souffre de ne pas posséder le permis.

Pendant un moment, je travaillais à Mac Do et tous les matins et soir je faisais 45 minutes de marche à pied, au bout d'un moment tu as mal aux pattes!