Indre-et-Loire : l'hypothèse d'un 3e confinement va provoquer des fermetures d'entreprises selon la CPME

Un 3e confinement serait un point de non retour pour certaines PME françaises. C'est ce qui ressort d'une enquête de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) réalisée entre le 8 et le 20 janvier dernier et à laquelle 24 000 entreprises ont répondu. Selon cette enquête, une sur deux ne pourrait supporter un nouveau confinement au moment ou le gouvernement se donne une dernière chance pour l'éviter. Même si l'activité économique est mise sous perfusion de l'Etat, il y aura de la casse selon Bernard Hibert le président de la CPME en région Centre-Val de Loire : " 2/3 des entreprises interrogées ont perdu du chiffre d'affaire sur 2020 par rapport à 2019. On parle beaucoup des secteurs impactés, hébergement, restauration, fitness, événementiel mais cette contraction du chiffre d'affaire, elle concerne la quasi totalité des entreprises. _La perspective d'un nouveau confinement va provoquer malheureusement, et c'est déjà le cas même si cela ne se ressent pas encore dans les tribunaux de commerce, des fermetures définitives et des licenciements_. Ce sont des indicateurs qu'il faut entendre".

La CPME demande à l'Etat d'accorder des prêts de consolidation sur du long terme

Malgré les aides de l'Etat, il ressort au travers de cette enquête qu'un entrepreneur sur deux constate une dégradation de sa trésorerie selon Bernard Hibert. Le vice-président de la CPME estime qu'il faudra du temps et que le remboursement du plan garanti par l'Etat à partir du mois d'avril est un retour en arrière qui inquiète les chefs d'entreprises. Bernard Hibert demande à l'Etat de mettre en place un plan de consolidation globale des dettes des PME qui soit étalé dans le temps sur sept à 10 ans.

En Indre-et-Loire la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises regroupe entre 750 et 800 entreprises.