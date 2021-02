Indre-et-Loire : l'indemnisation du chômage partiel a coûté 160 millions d'euros depuis mars 2020

L'indemnisation du chômage partiel a coûté plus de 160 millions d'euros en Indre-et-Loire depuis le premier confinement. C'est le bilan tiré par l'unité départementale de la Direction du Travail et de l'Emploi. Des tentatives de fraudes ont été identifiées à hauteur de 4,3 millions d'euros.

Comme on pouvait s'en douter, aucun secteur économique n'a pu se passer du dispositif du chômage partiel : imaginer même que pendant le premier confinement en Indre-et-Loire 55 000 personnes, c'est à dire un tiers des salariés du privé, étaient payées directement par l'Etat, à travers le chômage partiel.

18000 demandes d'indemnisation en 2020 au lieu de quelques dizaines en 2019

L'an dernier, 18 000 demandes de chômage partiel ont été faites par les entreprises, contre quelques dizaines en 2019. Depuis mars, il y a eu en Indre-et-Loire plus de 16 millions d'heures indemnisées pour un total de 160 millions d'euros. Les secteurs qui ont eu le plus besoin d'argent public sont les suivants :

Les entreprises du commerce ont bénéficié de 30 millions d'euros.

L'hébergement et la restauration ont reçu 27 millions d'euros.

L'industrie a perçu 24 millions d'euros.

La construction s'est "contentée" de 18,7 millions d'euros car l'activité du bâtiment a redémarré très vite après le premier confinement et ne s'est pas arrêtée depuis.

Des tentatives de fraudes pour plus de 4,3 millions d'euros ont été détectées.

Evidemment, au milieu de ces milliers de demandes d'indemnisation de chômage partiel, il y a eu des tentatives d'escroqueries. 63 fraudes ont été détectées. Le plus souvent, il s'agissait d'usurpations d'identité. Des escrocs qui récupéraient les coordonnées d'une petite entreprise et qui déclaraient, à sa place, du chômage partiel pour des salariés fictifs. En Touraine, les fraudes identifiées ont porté sur 4,3 millions d'euros. Dans 90% des cas, l'escroquerie a été découverte avant paiement, mais un peu plus de 300 mille euros ont tout de même été versés indûment. Des plaintes ont été déposées. Au niveau national, le montant des tentatives de fraudes approchait les 200 millions d'euros, mais selon la ministre du travail, 70% de cette somme a été récupérée.