On appelle oenotouristes les touristes qui se déplacent uniquement pour visiter des lieux en rapport avec le vin. Ils sont environ 800 000 dans le Val de Loire chaque année. En Touraine, de nombreuses caves sont spécialisées pour accueillir ces visiteurs. Une véritable économie locale.

Connaissez-vous l'oenotourisme, ce tourisme dédié uniquement à la découverte des vignobles, des caves et des vins ? Eh bien, en France, 10 millions de touristes décident de profiter de leurs vacances pour les consacrer aux vins. Plus de quatre millions d'entre eux sont étrangers. Et bien entendu, sur notre territoire, cet oenotourisme est très présent. Le val de Loire a accueilli cette année environ 800 000 personnes pour visiter ses caves.

Une véritable économie locale

L'oenotourisme, celui qui connaît bien le sujet en Touraine, c'est Hervé Novelli, l'ancien député du chinonais. C'est lui qui a participé à populariser ce terme d'"oenotourisme" quand il était secrétaire d'Etat au tourisme de Nicolas Sarkozy (2008-2010). C'est lui également qui a créé le conseil supérieur de l'oenotourisme en 2009. Il est aujourd'hui son président. pour lui, en Touraine, cet oenoturisme c'est aujourd'hui un pan indispensable de l'économie.

Augmentation de l'attractivité à l'international

Selon certaines études, deux oenotouristes sur trois passent à l'achat après une visite de cave ou de vignoble. Ils dépensent entre 40 et 160 euros. La moitié est étrangère. Une proportion qui ne fait qu'augmenter : + 40 % en 8 huit ans.