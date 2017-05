Indre-et-Loire : la Banque alimentaire lance sa collecte de printemps les 13 et 14 mai 2017

L'antenne départementale de la Banque alimentaire réalise une grande collecte dans les supermarchés le weekend des 13 et 14 mai 2017. Elle espère récolter jusqu'à 55 tonnes de produits.

Samedi 13 et dimanche 14 mai, c'est la première collecte alimentaire de l'année 2017, une opération locale organisée par la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire.

800 bénévoles seront dispatchés à l'entrée et à l'intérieur de 53 supermarchés, et ils espèrent récolter des dizaines de tonnes de nourriture, comme les années précédentes.

"On recherche des produits qui ne sont pas onéreux", explique Dominique Cochard, le vice-président de la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire, avant de les lister : "Du café soluble, du riz, de la purée, des conserves de poissons, de la farine. Dans les supermarchés Auchan de Tours, on va se spécialiser sur la collecte de lait".

On prend tout, tout ce que les personnes veulent bien nous donner. - Dominique Cochard, vice-président de la Banque alimentaire d'Indre-et-Loire

La Banque alimentaire, comme son nom l'indique, communique sur les dons de nourriture, "mais tous les produits qui seront collectés vont être distribués et ne resteront pas dans les entrepôts à moisir", rassure le vice-président.

Lors de la précédente collecte, en novembre 2016, dans les plus de 120 tonnes de produits donnés, "on avait récupéré des couches, des dentifrices, de la lessive". "De toute façon ça sert. Automatiquement, c'est redistribué à des personnes qui n'ont pas la possibilité d'acheter ces produits."

Les 55 tonnes de produits alimentaires seront redistribuées aux 13.000 personnes en difficulté en Indre-et-Loire © Radio France - Armêl Balogog

L'antenne d'Indre-et-Loire organise la collecte de printemps depuis quatre à cinq ans, en raison du nombre grandissant de personnes dans le besoin, selon le vice-président.

On a de plus en plus de bouches à nourrir malheureusement. - Dominique Cochard, vice-président de la banque