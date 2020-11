Indre-et-Loire : la campagne hivernale des Restos du cœur s'annonce difficile

L'hiver s'annonce difficile pour les Restos du cœur. L'association lance sa campagne hivernale de distribution alimentaire le 24 novembre prochain. En Indre-et-Loire, elle s'attend à une hausse de 20% de ses bénéficiaires pour atteindre les 9 000 personnes aidées.

"Beaucoup plus de monde cet hiver"

Quentin vient pour la première fois, au centre de distribution du Champ Girault, le plus grand du département avec 3 000 bénéficiaires par semaine. "Cela me permet de pouvoir manger. J'ai changé d'emploi récemment, je me retrouve avec un très petit salaire et j'ai à peine les moyens de payer mon loyer", raconte le jeune homme.

Comme lui, les nouveaux venus sont nombreux. "Chaque jour de distribution, on voit une augmentation du nombre de personnes, vraisemblablement à cause de la crise sanitaire qui les appauvrit, note Philippe Charrier, bénévole aux Restos du cœur depuis deux ans et demi. Il y aura beaucoup plus de monde cet hiver."

Besoin de dons et de locaux adaptés

Plus de personnes à aider, sans pour autant avoir davantage de moyens. Il y a des bénévoles, mais il manque des recettes financières. Les Restos, comme de nombreuses associations, voient leurs fonds baisser à cause des annulations de manifestations liées à la crise sanitaire. "Si on n'a pas suffisamment de dons, on va être obligé de réduire la voilure", prévient Michel Flamé, président des Restos du cœur en Indre-et-Loire.

Une autre difficulté s'ajoute cet hiver, celle de trouver des locaux adaptés à la distribution et aux contraintes sanitaires. "Un centre, c'est 150m² en rez-de-chaussée pour développer une activité dans de bonnes conditions. Cela ne se trouve pas comme ça, facilement", explique Michel Flamé. Le centre historique de la rue Febvotte est pour le moment fermé, pour être mis aux normes, notamment en termes de sécurité. Le président de la branche tourangelle de l'association espère ouvrir rapidement d'autres centres, comme aux Fontaines ou à Maryse-Bastié, "de façon à décongestionner le centre de Champ Girault".