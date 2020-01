Indre-et-Loire : la CGT de la centrale nucléaire perturbe la réunion organisée par la Direction

Beaumont-en-Véron, Indre-et-Loire, France

Comme chaque année, la Direction de la centrale nucléaire de Chinon avait convié les personnels à une réunion "bilan et perspectives de l'entreprise". Le rendez-vous était fixé ce mardi 28 janvier à 8h à la salle polyvalente de Beaumont-en-Véron. Mais cette année, la CGT de la centrale nucléaire avait décidé de perturber l'arrivée de la Direction et des personnels. Plus d'une centaine de personnes : personnels de la centrale, mais aussi cheminots et enseignants filtraient donc les entrées devant la salle polyvalente de Beaumont-en-Véron.

Il s'agissait selon Nicolas Josset, délégué CGT à la centrale de Chinon, "au 50ème jour de grève de rappeler le refus de la réforme des retraites voulue par le gouvernement et de rester mobiliser jusqu'au retrait" et de rappeler qu'en interpellant leur direction, les grévistes s'adressent "à _un des principaux employeurs_* du département détenu à 85% par le gouvernement."

Pour la journée de mobilisation, mercredi 29 janvier 2020, un bus sera spécialement affrété depuis Chinon pour se rendre à la manifestation organisée à Tours et jeudi 30 janvier, jour de la conférence sur le financement de la réforme proposée par le Premier Ministre. Une manifestation intersyndicale et interprofessionnelle partira du camping pour se rendre au centre-ville de Chinon.

*2 527 salariés travaillent chaque jour sur le site (source EDF)