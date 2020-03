Indre-et-Loire: la collecte des Restos du Cœur probablement impactée par la psychose du coronavirus

Deux jeunes bénévoles et deux autres plus confirmés distribuent la liste des denrées de première nécessité aux clients des Atlantes

La collecte annuelle des Restos du Cœur ne devrait pas être aussi fructueuse que l'année dernière en Indre-et-Loire. La faute au syndrôme "coronavirus" qui a vidé une partie des rayons des grandes surfaces et qui a incité certains clients à moins sortir pour donner. De 147 tonnes en 2019, on pourrait descendre à 130 ou 120 tonnes de denrées collectées. La collecte a démarré ce vendredi, elle se poursuit samedi dans 130 magasins, grandes et moyennes surfaces.

Nous sommes dans la galerie commerciale des Atlantes à Tours. Marion est en 2ème année de médecine, elle fait partie des plus jeunes bénévoles des restos.

Je suis à la Solidaire Tourangelle à la Fac de Médecine, on a vu un mail passer sur les Restos du Cœur et je me suis dit, moi j'ai le cœur sur la main alors pourquoi pas! -Marion, bénévole, 20 ans

Marion a le virus du cœur, tout comme Divine qui est étudiante en Droit. Ni l'une ni l'autre n'ont envisagé une seconde de ne pas venir pour la collecte des restos à cause du coronavirus.

Non, mais c'est vrai que je fais un peu plus attention, je ne serre pas forcément la main...S'enfermer chez soi et abandonner l'être humain simplement parce qu'on a peur, mois je pense que ce n'est pas une solution -Marion et Divine, deux jeunes bénévoles

Les premiers produits d'hygiène collectés ce vendredi aux Atlantes © Radio France - Denis Guey

A leurs côtés, les plus anciens bénévoles des restos comme Jean-Jacques et Francis constatent quelques heures seulement après le début de la collecte que la crainte du coronavirus a bien un impact.

C'est beaucoup plus timide que les années précédentes, certainement qu'il y aura moins de dons pendant ces trois jours, on le sent déjà depuis ce vendredi matin....Oui, on s'est promené un peu dans les rayons de la grande surface, on a trouvé que certains étaient un peu déserts, apparemment des gens ont fait des réserves avant, et puis habituellement en bout de console on avait des produits qui étaient par trois, là on n'a pas vraiment vu des choses qui étaient préparées d'avance pour cette collecte -Jean-Jacques et Francis, bénévoles de longue date

C'est vrai que les clients ne se précipitent pas vers les caddies des restos qui leur tendent les bras. A contrario, cette cliente du magasin n'a ni peur du virus, ni de la collecte.

Je suis infirmière, je ne "psychote"pas. Chaque année, c'est un geste que je fais, je donne -Une cliente des Atlantes

Michel Flamé, le président des Restos du Cœur d'Indre-et-Loire, pense qu'on collectera cette année une vingtaine de tonnes de moins que l'an dernier.