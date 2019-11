Indre-et-Loire : la commune de Ligueil pourrait accueillir de nouveaux fonctionnaires des services fiscaux

Ligueil, France

C'est la première commune en Touraine à répondre à l'appel de Gérald Darmanin, le ministre des comptes publics ! Ligueil, dans le Sud du département d'Indre-et-Loire, se porte candidate à l'accueil de nouveaux services des finances publiques venus de grandes villes ou d'Ile-de-France. L'appel, lancé en octobre par le gouvernement, vise à compenser la perte des petites trésoreries rurales. Dans le Sud Touraine, la trésorerie de Ligueil est vouée à disparaître en 2021 et donc, en se portant candidat à l'arrivée de nouveaux services fiscaux, Michel Guignaudeau, le maire de Ligueil et vice-président de la communauté de communes de Loches-Sud Touraine, veut anticiper sa disparition. A Ligueil, depuis la fusion avec la trésorerie de Descartes en 2015, il y a de quoi accueillir une quinzaine d'agents des finances publiques. Michel Guignaudeau explique que la mairie a engagé 280.000 euros de travaux pour rénover la trésorerie et que tout est prêt pour accueillir ces futurs agents.

Le bureau de la Communauté de Communes de Loches-Sud Touraine, et propriétaire des locaux de la trésorerie, soutient la démarche du maire de Ligueil. La candidature est à déposer avant le 29 novembre auprès du ministère de l'Action et des Comptes Publics.