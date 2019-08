Indre-et-Loire : la corvée des fournitures scolaires au retour de vacances

Indre-et-Loire, France

Adieu le soleil et bonjour aux listes de fournitures scolaires. Vous devez peut-être déjà vous y mettre à l'approche de la rentrée scolaire dans quelques semaines. Une corvée pour les familles tourangelles que nous avons rencontrées.

On revient de La Plagne, dans les Alpes et de l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée... et on doit déjà s'y mettre ! Quelle galère ! - Jimmy, père de deux enfants de 12 et 14 ans.

Le teint hâlé, fraîchement bronzé de Jimmy, et de ses enfants également, parle de lui-même. C'est inscrit sur son visage qu'il n'a pas envie de se retrouver dans les rayons de ce supermarché de Chambray-lès-Tours. " Pourtant, il faut bien le faire, soupire-t-il. Mais je râle d'avance car _on sait qu'on va y retourner trois fois : pour l'agenda, pour la trousse car ils n'auront pas trouvé ce qu'ils veulent_... et une dernière fois car la maîtresse aura changé d'avis sur quelque chose. "

C'est une bataille permanente, en plus je fais les courses avec mes deux enfants en même temps - Carine

En revanche, elle fait les courses pour chacun à la fois et pas le même jour, " sinon c'est intenable entre les cadis immenses et les négociations de chacun", raconte-t-elle dans les rayons de cette grande surface de Joué-lès-Tours. Car, oui, il faut négocier " presque tout avec eux mais _je ne cède pas sur tout_. Notamment sur le matériel qu'ils avaient l'an passé et qu'ils ont cassé par négligence ou tout simplement car ce n'était pas solide. "

Il faut céder aux enfants sur les choses qui leur plaisent et qui les font rêver, enfin c'est comme ça que je fonctionne - Céline, maman de trois enfants entre 5 et 9 ans.

Trois enfants : à ce niveau-là on ne parle plus de bras de fer mais peut-être de combat titanesque. Mais Céline préfère lâcher du lest sur les " fournitures qui feront réellement plaisir aux enfants et ça me permet d'être inflexible sur le reste sans dépasser mon budget ".

Un budget que certains attendent de finaliser avec l'allocation de rentrée scolaire (ARS) qui doit être versée ce mardi aux familles modestes. Une aide qui concerne près de 3 millions de foyers en France et qui a d'ailleurs été revalorisée cette année. Comptez 370 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 390 euros pour les 11-14 ans, et 402 euros pour les 15-18 ans.