Indre-et-Loire : la Croix-Rouge en manque de bénévoles à cause de coronavirus

La Croix-Rouge d'Indre-et-Loire réorganise ses activités à cause du coronavirus, à destination notamment des personnes âgées isolées. La majorité des bénévoles habituels ne peut plus venir aider.

C'est le lot de toutes les associations caritatives et humanitaires. La majorité des bénévoles étant retraités, ils ne peuvent plus venir aider. La Croix-Rouge d'Indre-et-Loire est dans ce cas, elle qui compte en temps normal un peu plus de 500 bénévoles. L'association a demandé à ses bénévoles de plus de 70 ans, ou qui ont des insuffisances respiratoires, ou qui ont une maladie type diabète ou hypertension, de rester chez eux. Ils sont confinés strictement. Pour faire face, la Croix-Rouge fait appel à ses bénévoles d'un jour.

La Croix-Rouge puise dans son vivier de bénévoles d'un jour

Depuis le confinement, l'association a fait appel à ses réseaux. Il y a d'abord l'appel national pour les "bénévoles d'un jour". L'antenne Tourangelle appelle aussi ses bénévoles qui ont des disponibilités en ce moment, les étudiants ou les personnes au chômage partiel.

On doit adapter nos missions. Un responsable de la Croix-Rouge d'Indre-et-Loire

Le centre d'hébergement d'urgence Racaud à Tours est assuré avec un autre partenaire de la Direction départementale de la cohésion sociale. C'est l'une des priorités. Les épiceries ou distributions alimentaires sont également maintenues. En revanche, les postes de secours sont stoppés. Les personnels réaffectés. Cette suspension va peser lourd sur les finances de l'association cette année. Une nouveauté avec le confinement lié au Covid-19 : l'opération Croix-Rouge chez vous, "pour maintenir un lien social des personnes vulnérables isolées". Des bénévoles vont apporter des produits de premières nécessités chez des personnes âgées qui en font la demande. Pour la première journée ce mercredi, cinq livraisons ont été effectuées, quatre à Tours et une à Chinon. Cette opération va prendre de l'ampleur rapidement précise la Croix-Rouge, quand elle va être connue. Il faudra donc de nouveaux bénévoles rapidement.

Demande d'aide, proposition de bénévolat? Le 09.70.28.30.00

Pour faire face à cette crise sanitaire sans précédent, la Croix-Rouge a mis en place un numéro de téléphone qui centralise toutes les demandes. Une personne âgée a besoin de se faire livrer courses ou médicament, il faut appeler le 09.70.28.30.00. C'est également le même numéro pour ceux qui souffrent du confinement, de l'isolement pendant cette période. Des psychologues formés à l'écoute sont disponibles toute la journée de 8h à 20h. Enfin, ce numéro est dédié aussi à ceux qui veulent donner de leur temps à la Croix-Rouge comme bénévole.