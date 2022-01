Indre-et-Loire : la fédération bancaire relativise la hausse de 2,5% des tarifs des banques

Carte bleue, chèque de banque, tenue de compte ou encore un certain nombre de retraits chez la concurrence, les frais bancaires vont augmenter cette année de 2,5% en moyenne. De l'ordre de quelques centimes de plus par mois relativise la fédération bancaire française.

Chaque année, votre banque fait évoluer ses frais bancaires au 1er février. Et selon le calcul réalisé par l'association de consommateurs la CLCV, il faut s'attendre à payer 2,5% plus cher en moyenne. Hausses de prix pour vos moyens de paiement comme la carte bleue ou le chèque de banque, hausses de prix aussi pour les frais de tenue de compte, pour les retraits réalisés chez la concurrence à partir d'un certain nombre par mois...

La fédération bancaire française confirme cette augmentation moyenne mais la relativise. Pour en parler, son président en Touraine, Hervé Roger était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi matin. Il est par ailleurs le directeur Indre-et-Loire de la Banque Populaire-Val de France :

"Rappelons que ces dernières années, le secteur bancaire était l'un des rares secteurs pour ne pas dire le seul à ne pas avoir fait évoluer à la hausse ses tarifications.

Après, ces 2,5% d'augmentations, c'est 2,5% de quoi ? Sur les petits consommateurs, dits fragiles, la hausse sera de 15 centimes par mois. Donc faut savoir relativiser. Les consommateurs moyens ne paieront que 30 centimes de plus par mois et seulement 5 centimes pour les plus gros.

Si les banques font des économies sur certains paramètres, sur d'autres, elles investissent. Tout ce qui est digital notamment, les paiements avec votre smartphone, la consultation des comptes en ligne....

Des prêts immobilier plus difficile à obtenir en cas d'endettement trop lourd

C'était une recommandation, c'est désormais une obligation depuis ce 1er janvier. "On ne peut plus accepter un prêt immo si le taux d'endettement du ménage dépasse les 35% ou si sa durée dépasse les 25 ans avec plus ou moins deux ans de plus si on est sur du neuf ou s'il y a de gros travaux. Mais sachez qu'aujourd'hui, 99% des prêts immobiliers se dénouent bien. On le fait avec intelligence et bienveillance".

Les banques promettent de rester aux côtés des entreprises frappées par la crise sanitaire

"Au niveau de l'hexagone, c'est 700 000 PGE ( prêts garantis par l'Etat ) signés et 145 milliards d'euros distribués aux entreprises. On a été présent avant la crise, très présent pendant et on va continuer. La majeure partie de notre clientèle va passer ce cap. Et on sera toujours là pour celles qui rencontrent encore des difficultés comme pour l'événementiel et le tourisme." Pour elles, les délais de remboursement de leurs PGE seront rallongés. Annonce de Bercy la semaine dernière.