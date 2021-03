Indre-et-Loire : la mise en oeuvre du télétravail surveillée de près par l'inspection du travail

Le télétravail au moins quatre jours par semaine, c'est le souhait du gouvernement qui dit avoir constaté un relâchement et qui affirme que 30% des transmissions du Covid se font sur le lieu de travail. Depuis le mois de novembre en Touraine, l'inspection du travail a délivré six mises en demeure.

Le télétravail n'est pas suffisamment privilégié en France a déclaré Jean Castex jeudi dernier. Le premier ministre encourage les entreprises à y avoir recours quatre jours par semaine pour les salariés. Depuis le début de la crise sanitaire en Indre-et-Loire, les services de l'Etat sont sur le terrain. L'inspection du travail (DIRRECTE) dit avoir réalisé près de 400 contrôles liés à la Covid entre les mesures barrières, port du masque, gel hydroalcoolique dans les magasins mais aussi la mise en place du télétravail dans les entreprises notamment de services. Steve Billaud est le directeur de la DIRRECTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) : "Nous sommes focalisés sur les secteurs où le télétravail est le plus facile à mettre en place comme les banques ou les assurances. En Indre-et-Loire il y a des entreprises qui ont fait preuve de relâchement dans le télétravail et nous sommes intervenus avec des mises en demeure. Sur les 24 mises en demeure liées à la crise sanitaire, six concernaient une insuffisance de mise en oeuvre du télétravail".

Nous avons essayé au premier confinement mais nous nous sommes aperçus que cela ne marchait pas

Si dans les sociétés de services somme les banques ou les assurances, le télétravail reste le plus souvent possible, dans les PME c'est différent. C'est le cas de cette société de bâtiment et de gros oeuvre installée à Chanceaux-sur-Choisille, 135 salariés dont une petite vingtaine dans les bureaux. Ce n'est pas simple du tout explique son directeur Jean François Plée : "C'est assez compliqué, on travaille sur des dossiers qui sont très lourds puisque ce sont des dossiers d'études du bâtiment avec des plans à télécharger sur internet. Au premier confinement on a fait un peu de télétravail mais nous nous sommes vite aperçus que cela ne marchait pas".

Il semble pourtant prouvé aujourd'hui que le lieu de travail est l'un des endroits le plus propice à la transmission du virus, de l'ordre de 30% des personnes infectées.