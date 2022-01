Indre-et-Loire : la ville de Tours veut mettre un peu plus d'éthique dans ses achats

Le conseil municipal de Tours adoptera demain la mise en place d'un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. A côté du prix, plusieurs critères écologiques et sociaux seront examinés avant de décider de se fournir auprès de telle ou telle entreprise.

La municipalité de Tours réalise chaque année environ 50 millions d'euros d'achats. Le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables qui sera adopté lors du prochain conseil municipal est un guide de bonnes pratiques qui vise à prendre en compte d'autres critères que le prix des marchandises.

Sur le volet social, l'idée, c'est d'avoir davantage d'inclusion et moins de précarisation de l'emploi - Christophe Boulanger, conseiller municipal délégué à l'exemplarité de la commande publique

Le prix représentera environ 50% de la décision finale, mais l'entreprise sera aussi jugée sur d'autres critères. Des critères sociaux, d'une part, comme les conditions de travail, l'égalité hommes-femmes, l'inclusion de personnes handicapées ou de salariés en insertion. Des critères écologiques, aussi, évidemment : priorité est donnée aux produits et entreprises locales pour limiter les émissions de carbone liées au transport des marchandises. "Aujourd'hui, on a environ 90% des fournisseurs qui sont des fournisseurs locaux, mais ça ne veut pas dire que les produits d'origine sont des produits qui viennent de France" reconnait Christophe Boulanger, le conseiller municipal délégué à l'exemplarité de la commande publique, à Tours, "mais à partir du moment où on va commencer à demander des bilans carbone des produits qui sont vendus, on va avoir une forme de relocalisation de l'économie".

La municipalité veut aussi promouvoir l'économie circulaire, en favorisant l'achat de produits d'occasion, de produits réparables et de produits recyclables. Enfin, pour préserver la santé publique, la ville veut totalement écarter le mobilier ou les peintures qui contiennent des perturbateurs endocriniens ou des substances potentiellement cancérogènes.