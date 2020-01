Indre-et-Loire : la zone artisanale de la Boitardière à Amboise labellisée "Clés en main" par le gouvernement

Amboise, Indre-et-Loire, France

Un seul site a été retenu dans la région Centre Val de Loire : le parc de la Boitardière à Amboise.

Une telle distinction fait le bonheur de la Communauté de communes du Val d'Amboise qui a beaucoup investi sur cette zone depuis cinq ans pour la viabiliser.

Par ailleurs, toutes les procédures administratives relatives à l’urbanisme, l’archéologie préventive et l’environnement ou encore la réalisation d'un rond-point ont été déjà réalisées aux frais de la communauté de communes.

Cela doit permettre, selon le ministère, "à l’investisseur une disponibilité immédiate ou à très court terme" pour réaliser son projet d'implantation.

Le fait d'être dans la liste des 12 premiers sites retenus donne une très belle visibilité à la Boitardière explique le président de la Communauté de communes Claude Verne :"Quand on pense à Amboise, on fait référence forcément au tourisme et on a raison comme on a pu encore le constater en 2019 pendant l'année Léonard de Vinci, ce fut grandiose. Mais Amboise est aussi une ville industrielle et donc cela n'est pas incompatible avec l'activité touristique. On peut imaginer sur la zone de la Boitardière des startup préparant des projets en lien avec le tourisme, ou encore des solutions de mobilité plus efficaces, en fait il y a de multiples possibilités". Et enfin souligne encore le président de la communauté de communes Val d'Amboise, "on peut imaginer une zone commerciale qui permette de désengorger par exemple Blois et Tours notamment les week-ends".

Pour Stéphanie Laugis la directrice générale des services de la communauté de communes du Val d'Amboise, tout est fait pour faciliter l'implantation des entreprises avec le moins de soucis administratifs possibles puisqu'ils ont tous été supportés pendant les cinq dernières années par la communauté de communes.

La boitardière : c'est une zone de 100 hectares déjà occupés et une extension de 90 hectares viabilisés : 95 entreprises installées et 2300 emplois.