Indre-et-Loire : La banque alimentaire lance sa collecte de printemps ce weekend

La banque alimentaire de Touraine espère récolter 30 tonnes de denrées ces samedi et dimanche pour sa collecte de printemps.

Indre-et-Loire, France

L'objectif est affiché : récolter 30 tonnes de denrées et faire aussi bien qu'en 2018. La banque alimentaire de Touraine organise samedi et dimanche sa grande collecte collecte de printemps. 300 bénévoles vont être mobilisés, dans une cinquantaine de moyenne et grandes surfaces.

"On a besoin principalement d'huile, de conserves de poissons et de légumes, de produits du petit déjeuner comme des céréales", détaille Dominique Cochard, le président de la banque alimentaire. "Mais on a aussi besoin de produits d'hygiène." Les dons permettront à 54 associations partenaires de servir les repas aux bénéficiaires.

Chaque année, la banque alimentaire distribue environ 2,3 millions de repas, à près de 15 000 bénéficiaires soit l'équivalent d'une ville comme Saint-Avertin, la cinquième plus grosse commune du département. Les "gilets orange", les bénévoles seront présents sur tout le territoire d'Indre-et-Loire, ce samedi principalement et dimanche matin.