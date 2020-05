Indre-et-Loire : le centre commercial des Atlantes retrouve sa galerie commerciale le 11 mai

A l'arrêt depuis la mi-mars, à l'exception de Carrefour et la pharmacie, la galerie commerciale des Atlantes de Saint-Pierre-des-Corps rouvre le 11 mai. La direction promet un accueil "en toute sécurité" aux clients et aux commerçants.

Le plus grand centre commercial de la région Centre-Val de Loire va retrouver vie à partir du 11 mai. Après quasiment deux mois d'arrêt pour cause de confinement, la plupart des boutiques vont lever le rideau. Pendant près de deux mois, seule la pharmacie et l'hypermarché Carrefour sont restés ouverts. Actuellement, certains commerçants sont en boutique, pour préparer l'accueil et mettre en place la signalétique. Seule exception, les restaurants qui vont rester fermés.

Deux entrées, dont l'une privilégiée pour les clients de l'hypermarché

Pendant toute la durée du confinement, la galerie commerciale a sonné vide. Le nombre de clients a chuté de 5 à 7 par rapport à une affluence normale. Au lieu de 15.000 en semaine, la direction de la galerie a compté 3.000 clients. Même affluence le week-end contre 22.000 à 26.000 personnes auparavant. On comprend l'urgence de relancer la galerie commerciale. A partir du lundi 11 mai, deux entrées seront accessibles. L'une des deux, celle à la gauche du centre commerciale, sera dédiée aux clients de l'hypermarché. Les clients de la galerie commerciale pourront emprunter les deux entrées. Les mesures barrières seront de rigueur, le port du masque sera "fortement encouragé même s'il n'est pas obligatoire" précise le directeur Mathieu Dubois.