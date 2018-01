Indre-et-Loire : Le chômage a baissé de 1% en 2017

Par Yohan Nicolas, France Bleu Touraine

On comptait 29.280 demandeurs d'emplois en Indre-et-Loire fin 2017. Si on compte les demandeurs d'emplois ayant exercé une activité, le nombre de chômeurs augmente de 3,5% sur un an.