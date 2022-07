Indre-et-Loire : le chômage en baisse de 15,4 % sur un an

24.090 personnes sont actuellement en recherche d'emploi (catégorie A) en Indre-et-Loire, selon les données publiées ce 27 juillet par Pôle emploi. Un nombre en légère baisse (-0,3 %) par rapport au trimestre précédent. Sur un an, la baisse est plus marquée : - 15,4 %.

En élargissant aux personnes qui recherchent un travail tout en ayant ou non exercé une activité (catégories A, B et C), ce chiffre s'établit en moyenne à 48.660 personnes au deuxième trimestre 2022, soit une baisse de 2,5 % sur un trimestre, et de 9 % sur un an.