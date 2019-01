Indre-et-Loire : Le chômage en baisse sur le dernier trimestre 2018

Indre-et-Loire, France

29.460. C'est le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité enregistrés à Pôle Emploi sur le dernier trimestre de l'année 2018, soit 240 personnes de moins selon les statistiques fournies par la direction régionale du Travail. La baisse est de 0,8% par rapport au troisième trimestre, ce qui ne rattrape pas une année 2018 médiocre (+0,1%). Si on regarde maintenant les statistiques des personnes en activité réduite, à temps partiel, on comptait fin 2018 52.780 chômeurs (-1,0%), soit 550 personnes de moins inscrites à Pôle Emploi.

La direction régionale du Travail fournit aussi des données ciblées sur trois secteurs d'emploi : Tours, Chinon et Loches, avec des disparités. 90% des chômeurs sont référencés sur le secteur de Tours, avec une baisse des inscrits sans aucune activité de l'ordre de 1,1%, à part égale entre hommes et femmes. Dans le chinonais, 1.489 personnes sont à la recherche d'un emploi, soit 2,4% de plus qu'au troisième trimestre. Sur les secteur du lochois, on compte 996 personnes inscrites à Pôle Emploi (+0,4%).

A l'échelle de la région Centre Val de Loire, 126.560 chômeurs sans aucune activité sont recensés, soit une baisse de 0,1% avec le troisième trimestre. L'évolution est d'ailleurs toujours favorable, avec une baisse cumulée sur l'année 2018 de 0,4%. Si on englobe les catégories A, B et C (avec une activité partielle), 218.450 personnes sont inscrites à Pôle Emploi dans la région.