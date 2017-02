Indre-et-Loire : le chômage a progressé de 0,3% en janvier

Les chiffres de Pôle Emploi du mois de janvier ont été publiés ce vendredi. En Indre-et-Loire, la hausse est légère, +0,3%.

Le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité au mois de janvier a légèrement progressé en Indre-et-Loire par rapport au mois de décembre, + 0,3%, soit 770 personnes de plus. Cela représente 29.690 personnes en catégorie A.

En tout 51.320 personnes étaient tenues de chercher un emploi en janvier (catégories A, B, C) dans le département. Le nombre de personnes concernées par ces catégories augmente de 1,1% sur les trois derniers mois.

Le chômage reste stable au niveau national avec +0,02% en catégorie A (n'ayant exercé aucune activité). Cela représente 800 chômeurs de plus. En tout 3,47 millions de personnes sont classées dans cette catégorie, 5.486.400 personnes dans les catégories A, B et C en France Métropolitaine.