Plan Hôpital : le compte n'y est pas pour les syndicats d'Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre de la Santé Agnès Buzyn ont dévoilé ce mercredi "un plan d'urgence" pour l'hôpital public comprenant des primes pour les personnels, une rallonge budgétaire et une reprise partielle de la dette des établissements. Ces "moyens considérables", a précisé le chef du gouvernement, visent à "redonner de l'oxygène à la communauté des soignants", après huit mois de crise dans les hôpitaux publics.

"Les personnels de santé n'en peuvent plus. Nous les avons entendus" le Premier ministre, Édouard Philippe

Pour les représentants syndicaux en Indre-et-Loire des personnels hospitaliers, le sentiment est très différent !

Anita Garnier est infirmière aux urgences et représentante Sud Santé :"Ces mesures ne répondent pas du tout aux revendications qui sont portées depuis plus de 8 mois. Ce que nous voulons, c'est une revalorisation nette, mensuelle et pour tous les personnels et pas seulement pour des secteurs de soins spécifiques."

Et la représentante de Sud Santé d'expliquer que les salaires des soignants et des hospitaliers n'ont pas été revalorisés depuis dix ans :_"_il n'est pas question que l'on se contente que de primes" ajoute Anita Garnier avant de lister les autres revendications non satisfaites dans ce plan : l'arrêt des fermetures de lits, l'embauche de personnels supplémentaires pour éviter les sous-effectifs auprès des patients ou encore le nombre d'étudiants qui pourront intégrer les écoles d'infirmières et d'aide-soignants.

Une prime de 100 euros net mensuels accordée aux aides-soignants en gériatrie

Parmi les mesures annoncées par le Premier ministre et la Ministre de la Santé, une prime de "100 euros net mensuels" sera accordée "dès 2020" aux aides-soignants ayant suivi une formation spécifique en gériatrie, soit potentiellement jusqu'à 60.000 professionnels.

Mais pour ces personnels, des primes existent déjà pour "améliorer" leurs bas salaires et reconnaître la pénibilité de leur métier, mais elles ne comptent pas dans le calcul ensuite de la retraite comme le rappelle cette infirmière qui a longtemps travaillé en EHPAD. "Il est fort possible que ce soit une prime rajoutée aux primes qui existent déjà. En EHPAD, les agents ont déjà une prime de pénibilité, à la condition qu'ils aient effectué une formation d'assistance de soins en gérontologie. Mais encore faut-il pouvoir faire ses formations, car il est très difficile voire impossible de se faire remplacer dans les services" ajoute cette infirmière.

Au CHU de Tours, à ce jour, les urgences de Clocheville et Trousseau sont en grève, ainsi que le SMUR / SAMU, mais également les services de néonatalogie tels que les soins intensifs, et l'unité Kangourou et d'ici la fin de la semaine, les manipulateurs radio pourraient rejoindre le mouvement de protestation.

Les personnels de l'hôpital de Chinon sont appelés, par le syndicat Force Ouvrière, à se rassembler à Tours ce jeudi 21 novembre devant les locaux de l'Agence Régionale de Santé.