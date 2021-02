Indre-et-Loire: le couac après l'annonce de l'ouverture les midis de 43 restaurants pour les ouvriers du BTP

C'est un peu la cacophonie. Comme on vous le précisait mardi 2 février, la préfecture d'Indre-et-Loire indiquait l'ouverture de 43 restaurants, les midis, pour assurer des plats chauds aux ouvriers du BTP. Une ouverture prévue dès ce mercredi, voire jeudi après la signature de l'arrêté préfectoral. Sauf que les nombreux restaurants que nous avons contacté, n'étaient pas au courant.

"Je l'ai appris par mon fils ce matin", nous indique ce mercredi matin un restaurateur. "Moi je l'ai appris en lisant la presse", assure un autre. L'annonce a été une surprise pour bon nombre d'entre eux, ce qui a donné lieu à de nombreux appels à la préfecture, la Chambre du Commerce et de l'Industrie de Touraine (CCI) ainsi qu'à l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (Umih). Chacun voulait savoir si l'ouverture était effective ce jour, mais aussi les règles à suivre.

"J'aurais aimé être tenu au courant. Ils ne se rendent pas compte. On ferme comme ça du jour au lendemain, on rouvre du jour au lendemain. Cela ne se passe pas comme ça. On ne vit pas dans le même monde", peste Gregory Jopek, le propriétaire de La table des Aubuis à Chambray-lès-Tours. Le restaurateur a repris l'établissement en octobre 2020. Avec le deuxième confinement annoncé, il n'a ouvert que quatre jours au total, et ne touche pas les aides de l'Etat. Ce dispositif était un vrai aubaine pour lui mais cette situation le peine. D'autant que pour rouvrir son restaurant, il doit retrousser ses manches, lui qui a mis ses quatre salariés au chômage partiel et qui assure seul les repas à emporter du midi.

"Pour ouvrir, je dois nettoyer, remettre le chauffage, prévoir les stocks, le planning du personnel, organiser les tables en respectant un protocole sanitaire que je n'ai même pas eu", déplore Grégory Jopek. L'information, il l'obtient finalement par un mail de l'Umih, en fin de matinée après avoir reçu quelques coups de fil de personnes demandant si le restaurant était bien ouvert.

Gregory Jopek, le gérant de La Table des Aubuis à Chambray-lès-Tours. © Radio France - Virginie Vandeville

Un protocole renforcée et des clients triés

Dans ce mail et suivant les informations apportées par la CCI, les 43 restaurants seront ouverts de 11 h à 14 h 30 pour le déjeuner. L'ouverture des établissements est possible à une seule condition : la signature d'un contrat de prestation avec la ou les entreprises du bâtiment, des Travaux Publics et du Nucléaire qui œuvrent en Touraine. Il a été envoyé par l'UMIH.

Les ouvriers du BTP, de voirie, d'eau, d'électricité, de câblage, fibre, eux, doivent se présenter avec leur carte professionnelle mais surtout avoir réservé au préalable la veille avant 17 h auprès du restaurateur. Les commerciaux ne sont pas concernés par ce dispositif.

Pour ce qui est du protocole, il rappelle en partie celui avant le deuxième confinement: indication de la jauge à l'extérieur du restaurant. A l'intérieur, le port du masque est obligatoire, tout comme le gel hydroalcoolique. En revanche, les tables sont limités non plus à 6 mais 4 personnes. Il n'y a pas de distances sanitaires pour les groupes. Pour les autres, la distance minimale entre chaque chaise occupée est de 2 mètres sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique.

La CCI Touraine assure que" si d'autres restaurateurs souhaitent participer au dispositif, ils peuvent se faire connaître auprès de la CCI, sous réserve de validation par la Préfecture qui publiera de nouveaux arrêtés."

Des difficultés à venir

Avec ces règles et l'organisation qu'elles imposent, une majorité de restaurants contactés ont décidé d'ouvrir lundi leur établissement. Une ouverture qui fait craindre quelques difficultés. "Je ne sais toujours pas si je dois retirer mes salariés du chômage partiel ou non par exemple", précise Grégory Jopek, de La table des Aubuis. "Et si j'ai un jour 3 clients, et l'autre jour 10, comment je m'organise avec mes salariés. Cela risque de me coûter cher".

Pour les stocks aussi, il y a une problématique. "Il ne faut pas croire que quand on ferme, on met tout au congélateur pour les ressortir une fois l'ouverture annoncée. Moi je cuisine du frais. Alors je vais partir sur un minimum et j'irai chercher des produits tous les deux jours suivant l'affluence", ajoute-t-il.

Malgré ces difficultés, le restaurateur a hâte de retrouver des clients. "Je suis tout seul, tous les jours de 7 h à 14 h 30 à préparer les livraisons dans mon restaurant sans chauffage et sans lumière. Alors je suis content de retrouver le contact et échanger"