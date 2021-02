Indre-et-Loire : le Covid entraîne 12 millions d'euros de dépenses supplémentaires pour le département en 2021

Le conseil départemental d'Indre-et-Loire a présenté vendredi ses orientations budgétaires 2021. Le budget du département s'élève à 636 millions d'euros, avec notamment 82 millions d'euros d'investissements, dont 22 millions pour les collèges et 20 millions pour les routes.

On retiendra aussi que les dépenses sociales s'élèvent à 337 millions d'euros tous secteurs confondus (personnes âgées, handicap, insertion et enfance). Il faut évidemment faire face à de nouvelles dépenses liées à la crise sanitaire. En 2021, la facture du Covid s'élève à 12 millions d'euros, pour le conseil départemental d'Indre-et-Loire. Deux tiers de cette somme est consacrée au Revenu de Solidarité Active.

On compte maintenant en Touraine 15.000 bénéficiaire du RSA. +15% en un an. L'an dernier, il avait déjà fallu rajouter près de 7 millions d'euros au budget prévu. Cette année, le conseil départemental remet encore presque 8 millions d'euros : en 2021, donc, le budget consacré au R.S.A sera de plus de 94 millions d'euros.

Le R.S.A est donc, à lui seul, à l'origine de huit des 12 millions d'euros de dépenses supplémentaires liées au Covid : les quatre autres millions sont répartis entre plusieurs secteurs, dont :

2,8 millions d'euros pour la protection de l'enfance

525.000 euros pour le soutien à l'économie touristique

250.000 euros pour l'aide à la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans

114.000 euros pour l'aide aux associations caritatives

100.000 euros pour l'embauche de personnels de nettoyage ou de restauration supplémentaires dans les collèges.

Le président du conseil départemental d'Indre-et-Loire, Jean-Gérard Paumier, considère qu'il s'agit d'un "budget volontariste pour tenir bon". Il souligne aussi qu'outre la crise sanitaire, 2021 est marquée par un second fait majeur : le perte totale d'autonomie fiscale pour tous les départements.