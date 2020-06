Indre-et-Loire : le marché de l'immobilier a repris, à la même hauteur qu'avant le confinement

C’est un phénomène qui a surpris tous les professionnels de l’immobilier. En Indre-et-Loire, le marché des ventes immobilières est reparti dès le début du déconfinement, comme si de rien n’était. Jusqu’ici les professionnels disaient craindre une reprise timide, mais il n’en est donc rien.

On constate actuellement une rentrée nombreuse de compromis signés - Nathalie Louault, notaire à Loches

Nathalie Louault est notaire à Loches, par ailleurs présidente de la Chambre des notaires d’Indre-et-Loire. "On pensait que nos clients allaient plus s'orienter vers une envie de vacances que d'immobilier. En réalité, on constate que depuis le début du confinement, _le marché de l'immobilier est reparti sur les mêmes bases qu'avant le confinement_".

"Je ne sais pas si ce sont des envies de changement ou des gens qui ont eu le temps de chercher un nouveau bien, mais on constate actuellement une rentrée nombreuse de compromis signés", ajoute Nathalie Louault.

Un rebond pérenne, ou juste un sursaut ?

"On est sur un marché immobilier très porteur depuis environ 3 ans, on est vraiment sur une fourchette haute de l'immobilier avec des volumes importants. Là on a très peu de recul car ça fait environ 15 jours/3 semaines qu'on a repris les signatures de compromis, mais on constate en effet un nombre de dossiers qui est assez équivalent au nombre qu'on avait avant le confinement".

Nathalie Louault se veut quand même très prudente. Elle ne sait pas s’il s’agit d’un rebond pérenne ou d’un sursaut qui sera impacté par la crise économique éventuelle. Ses incertitudes portent notamment sur la capacité des banques à soutenir ces projets immobiliers, mais aussi sur le stock des biens mis à la vente qui diminue.

"Il faut être très prudent, de là à dire que le marché de l'immobilier va repartir comme avant le confinement, c'est impossible à dire aujourd'hui".