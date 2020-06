Indre-et-Loire : Le MEDEF attend "un message fort" pour alléger les protocoles sanitaires dans les entreprises

Pour la quatrième fois depuis le début de la crise sanitaire, Emmanuel Macron s'est exprimé dimanche 14 juin au soir devant les Français. Il a précisé les axes de la troisième étape du déconfinement à partir du 22 juin. Parmi les mesures annoncées : Les visites désormais autorisées en Ehpad, il sera possible de voyager hors d'Europe à partir du 1er juillet, le second tour des élections municipales aura bien lieu le 28 juin.

Mais le président a également annoncé vouloir accélérer la relance de l'économie et "reconstruire une économie forte, écologique, souveraine et solidaire". Des déclarations auxquelles a réagi ce lundi 15 juin, Sandrine Fleury, la présidente du MEDEF en Indre-et-Loire. Elle était l'invitée de France Bleu Touraine.

Sandrine Fleury, présidente du MEDEF d'Indre-et-Loire invitée de France Bleu Touraine lundi 15 juin 2020 Copier

"J'ai beaucoup d'interrogations ce matin" explique Sandrine Fleury qui aimerait des détails sur "le pacte productif" annoncé par le Président. Selon elle, il faut relancer l'économie au plus vite. "En Touraine, les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie sont fortement impactés car on est la troisième région en terme de tourisme", rappelle-t-elle.

Pas assez de détails sur l’allègement des protocoles sanitaires

"J'attendais des précisions au sujet du protocole sanitaire" insiste la présidente du MEDEF en Indre-et-Loire. "Je n'ai pas eu de message fort indiquant que les protocoles sanitaires qui sont mis en place dans les entreprises pouvaient être allégés et c'est pour nous une condition indispensable. Il faut que cela soit réalisé rapidement car les activités sont complexifiées par ces protocoles sanitaires (...) tout cela a un coût pour nos entreprises", explique Sandrine Fleury.

"Le Président nous a dit qu'il était important de respecter les règles de distances physiques, est-ce que cela veut dire que dans les restaurants, il faut toujours respecter les distanciations physiques qui ont un impact en terme d'accueil des clients ? Je n'ai pas la réponse."

Renforcer les formations

Le président de la République a également annoncé plus de formations dans les entreprises, un point essentiel pour Sandrine Fleury. "Il est très important de conserver les compétences dans notre département et de les développer donc la formation est un axe prioritaire car malheureusement il risque d'il y avoir des défaillances d'entreprises. En 2008 ça a été le cas et on a perdu des compétences."

Enfin, la présidente du MEDEF en Touraine s'est réjouit de l'annonce du retour en classe de tous les élèves dans les écoles maternelles, primaires et les collèges car "vous avez des gens qui ne peuvent pas revenir ou qui reviennent à temps partiel parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants" rappelle-t-elle.