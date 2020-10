Indre-et-Loire: le nombre de bénéficiaires du RSA a augmenté de plus de 11% depuis le confinement

1 548 nouveaux bénéficiaires du RSA en Touraine depuis la sortie du confinement. 1 548 personnes qui ont basculé dans la pauvreté et qui s'ajoutent au 13 200 qui étaient déjà bénéficiaires du RSA au mois de mars avant le confinement. Le nombre total de bénéficiaires du RSA en Touraine est aujourd'hui de 14 785 personnes. Pour le conseil départemental qui gère et paye le RSA, cela l'oblige à sortir une enveloppe supplémentaires de 6 millions d'euros. Quels sont les profils de ces nouveaux allocataires du RSA et comment le département va-t-il pouvoir faire face?

Surtout des salariés des TPE, très petites entreprises, parmi les nouveaux bénéficiaires

Ceux qui ont basculé dans le RSA appartiennent aux secteurs d'activité les plus touchés par la crise. Ce sont surtout des salariés des TPE, artisans, commerçants, employés du monde de la culture. Ils travaillent dans la restauration, dans l'hôtellerie, ils sont vendeurs, salariés du textile, de l'automobile, ou encore intermittents du spectacle. Après le confinement, ils ont perdu leur emploi et sont devenus des allocataires du RSA.

"Pas un euro de compensation de l'Etat" regrette le président du département

Pour financer cet afflux de bénéficiaires, le conseil départemental a dû puiser dans ses fonds propres pour ajouter 6 millions d'euros au budget du RSA qui était déjà de 80 millions. Cette augmentation va plomber les finances du département "et on n'a pas eu 1 euro de compensation de l'Etat" lance le président du conseil départemental Jean-Gérard Paumier. Il attend beaucoup du plan de relance du gouvernement. Il y a 10 ans, l'Etat compensait à 80% cette charge sociale du RSA, aujourd'hui il est descendu à 55%.