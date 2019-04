Indre-et-Loire : le chômage de catégorie A en baisse de 0,5% sur le premier trimestre 2019

Le nombre de chômeurs de catégorie A baisse de 0,5% au premier trimestre en Indre-et-Loire. Une baisse qui ne suffit pas à enrayer la hausse des demandeurs d'emploi sur un an : +0.2%.

Indre-et-Loire, France

Du mieux sur le front de l'emploi en Indre-et-Loire ! Pour le deuxième trimestre consécutif, le nombre de de chômeurs de catégorie A (sans activité) est en baisse sur le département : -0,5% chômeurs sur le premier trimestre 2019, selon les chiffres disponibles sur le site de la Direccte, soit 160 personnes, à 29 260 demandeurs d'emploi. C'est un peu moins que la tendance nationale : -0,7%.

Après une baisse déjà au dernier trimestre de -0,8%, cette seconde vague ne permet pourtant pas de regagner le niveau d'avant 2018 : le chômage a augmenté de 0,2% en Indre-et-Loire sur un an (contre une baisse de 0,4% en région Centre-Val de Loire).

Une augmentation du nombre d'inscrits à l'activité réduite

Pour les autres catégories, le constat est aussi moins réjouissant. Les inscrits de catégorie B (en activité réduite courte), augmentent de 0,6% au premier trimestre. Hausse encore plus marquée pour les inscrits de catégorie C, +1,9%.

Sur l'ensemble des inscrits, toutes catégories confondues, (A, B, C, D, E), l'Indre et Loire connait une augmentation de +0.2% sur le dernier trimestre, (+0,1 sur un an). 59 380 personnes sont inscrites à Pole Emploi sur le département.