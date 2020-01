La direction régionale du travail publie ses chiffres du chômage sur le quatrième trimestre 2019 et de fait, sur les chiffres 2019. L'Indre-et-Loire voit une baisse de 2% du nombre de chômeurs sur un an, soit la baisse la plus faible de toute la région Centre-Val de Loire.

2% de chômeurs en moins sur un an en Indre-et-Loire

Indre-et-Loire, France

La publication des chiffres du chômage était attendue lundi 27 janvier car elle allait donner la tendance globale de l'année 2019. Au niveau national, le nombre de chômeurs est en repli de 3,1% pour les personnes sans aucune activité. En région Centre-Val de Loire, la baisse est encore plus importante, à 3,9%. L'Indre-et-Loire connait aussi une baisse, mais beaucoup plus modérée, de 2% selon les chiffres fournis par la direction régionale du travail.

51.420 personnes inscrits à Pôle Emploi en Indre-et-Loire fin 2019

L'Indre-et-Loire compte toutefois de moins de moins de chômeurs. Au 31 décembre, le département comptait 28.830 personnes sans aucune activité. Cela représente 590 demandeurs d'emploi en moins inscrits à Pôle Emploi en Touraine fin 2019. Si on ajoute les personnes en activité partielle, l'Indre-et-Loire reste au-dessus de la barrière des 50.000, soit précisément 51.420 personnes (-2,7% sur un an). La baisse globale profite à la plupart des catégories, aux moins de 25 ans, aux femmes également. Seule catégorie qui n'a pas profité de cette année 2019, les plus de 50 ans, dont le nombre de chômeurs (sans aucune activité ou en activité réduite) a encore augmenté l'an passé (+0,5%).

121.420 chômeurs sans aucune activité en région Centre-Val de Loire fin 2019

Les indicateurs sont donc globalement au vert sur l'Indre-et-Loire, avec une courbe du chômage qui continue de baisser. Pourtant, avec ses 2% de baisse sur un an pour les personnes sans aucune activité, le département est à la traîne à l'échelle régionale. Les cinq autres départements du Centre-Val de Loire connaissent des baisses plus nettes : -6,3% pour l'Indre, -6,8% pour le Loir-et-Cher, -4,5% pour le Loiret, -3,2% pour le Cher et -3% pour l'Eure-et-Loir. Des données bruts à pondérer, car l'Indre-et-Loire est le deuxième département de la région en nombre d'actifs.