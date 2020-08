Indre-et-Loire : le Secours populaire voit arriver de "nouveaux précaires"

Alors que la rentrée approche en Touraine, le Secours populaire faisait, ce samedi 29 août, les dernières courses pour les plus démunis du département. Cette année, ils sont de plus en plus nombreux, à en croire les bénévoles de longue date. La crise du Covid-19 n'a pas aidé.

Plus que quelques jours avant la rentrée et le Secours populaire d'Indre-et-Loire récolte encore des fournitures scolaires pour les distribuer aux plus démunis. Ce samedi 29 août, il organisait trois collectes en Touraine : à Chambray-lès-Tours, à Tours-nord, ou au centre commercial des Atlantes à Saint-Pierre-des-Corps.

On a plus de monde qu'avant et on le voit aux distributions - Claudette Appolunus, bénévole au Secours populaire

Avec son gilet fluorescent, impossible de rater Aboubakar à l'entrée du supermarché. Il porte des gants pour éviter de transmettre le virus lorsqu'il distribue des petites suggestions de fournitures sur des flyers. "Les clients du supermarché sont généreux en général et chacun donne en fonction de ses moyens. On ne force personne", rappelle, à quelques mètres d'ici, Claudette Appolonus, bénévole depuis 10 ans au Secours populaire.

Aboubacar, comme d'autres bénévoles, était à l'entrée pour distribuer des flyers où des suggestions de courses sont inscrites. © Radio France - Yvan Plantey

Il n'y aura pas trop de fournitures scolaires cette année selon elle : "On a plus de monde qu'avant et on le voit aux distributions. Il y a beaucoup de familles dans lesquelles l'un a perdu son emploi, des mamans isolées ou encore étudiants qui n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins même avec leur bourse." Pourtant, comme chaque année, le Secours populaire réussit à récupérer plus de 670 kilos de fournitures scolaires.

Un appel aux dons fait par le CCAS de Tours

Le Centre communal d'action sociale (CCAS) de Tours fait appel à la générosité des Tourangeaux pour des dons de fournitures scolaires neuves ou en très bon état (cartables, matériel, trousses, stylos, gommes, etc.). Si vous souhaitez donner, vous pouvez les déposer à l'entrée du CCAS qui se situe au niveau de l'arrêt de tramway Liberté, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi.