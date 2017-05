Indre-et-Loire : le secteur de la boucherie se porte mieux

C'est le constat que dresse les professionnels du secteur à l'occasion du congrès national de la confédération française de la boucherie-charcuterie qui s'est tenu pendant deux jours à Tours. Il y a aujourd'hui 134 boucheries artisanales en Indre-et-Loire.

Même si les Français aient moins achetés de viande en 2016 (une baisse de la consommation de 2,3%), en Touraine la boucherie de quartier artisanale redresse la tête. En dix ans, nos bouchers ont stoppé la dégringolade et ont même crée des entreprises et des emplois. Le nombre d'apprentis dans les CFA a également augmenté. C'est ce qui ressort du congrès national de la confédération française de la boucherie-charcuterie qui s'est tenu pendant deux jours à Tours.

On compte 134 boucheries en Indre-et-Loire, contre 127 il y a 10 ans

Il y a aujourd'hui 134 boucheries artisanales en Indre-et-Loire au lieu de 127 il y a 10 ans. Le nombre de salariés a augmenté de 1,62%. Plus intéressant encore, les jeunes sont de plus en plus nombreux à se lancer dans l'apprentissage, comme au CFA de Joué-les-Tours qui forme actuellement 78 apprentis-bouchers. Les bouchers français sont de vrais orfèvres. Donc il y a de vraies possibilités de carrière et notre campus est quasiment complet, précise Gilles Langlo, le directeur du CFA de Joué-les-Tours. Il y a donc du travail car les boucheries-artisanales sont très demandeuses d'emplois qualifiés. A 85%, nos jeunes sont embauchés en boucherie artisanale, le reste en grande distribution en vente directe.

On a souvent des jeunes qui arrivent en finale du concours des meilleurs apprentis de France

Pour James Doiseau, le président de la fédération de la boucherie d'Indre-et-Loire, un gros travail a été fait également sur l'image de la profession de boucher, et le cursus proposé permet d'honorer des jeunes apprentis tourangeaux lors des concours du meilleur apprenti. Et preuve de cette réussite, la boucherie est la seule filière d'apprentissage qui a vu ses effectifs augmenter ces dernières années en Touraine.