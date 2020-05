Indre-et-Loire : le Sud-Touraine joue la carte séduction en dix raisons pour attirer les télétravailleurs !

Le Sud Touraine avait déjà mis l'humour au service de l'emploi, avec une campagne de communication sur les réseaux sociaux pour faciliter le recrutement dans ses PME : "Ton boulot est dans le Sud".

Cette fois, il s'agit de présenter "10 bonnes raisons de choisir le Sud Touraine pour vivre le télétravail au vert".

L'office de tourisme Loches-Val de Loire rappelle, dans cette nouvelle campagne de communication : la douceur de son climat, la beauté de ses paysages comme la richesse de son patrimoine.

L'argument fort de cette promotion du Sud Touraine est de rappeler le confinement pas si lointain et les contraintes qu'ont pu vivre notamment les habitants des grandes métropoles "où l'évasion était rarement possible".

À l’heure du déconfinement et du retour d'expérience de millions de français sur le télétravail : le Sud Touraine propose donc à ceux qui seraient tentés de faire du télétravail leur quotidien professionnel de "se téléporter au vert, baigné de lumière, dans de vastes espaces naturels où l’on peut respirer à pleins poumons" ?

Se téléporter au vert

Parmi les atouts de cette partie de la Touraine, la première raison invoquée est la proximité grâce aux autoroutes A 10 et A 85, du Grand Poitiers, des Métropoles d'Orléans et de Tours et de Châteauroux dans le Berry. Sans oublier les liaisons ferroviaires avec les gares de Tours et de Saint-Pierre-des-Corps.

Ensuite, ceux qui voudront "se téléporter au vert" trouveront de l'espace avec la plus faible densité de population des territoires du Val de Loire (29 habitants au km²) , qui permet de profiter à plein des 3600 hectares de forêts.

Viennent ensuite "l'hébergement de charme", le patrimoine, la gastronomie" mais aussi dit encore la campagne de communication le haut-débit Internet dans "la majorité des communes qui permet d’envisager sereinement le télétravail dans un environnement incomparable".

Un bureau à Preuilly-sur-Claise et des collègues dans le monde entier

Benjamin Jalon est né à Paris, a vécu toute la première partie de sa vie à Paris et depuis la mutation professionnelle de sa femme, la famille a posé ses valises à Preuilly-sur-Claise dans le Sud Touraine, un lieu que personne dans la famille ne savait situer sur une carte !

Comme bon nombre de parisiens, Benjamin aspirait à plus de campagne mais ne voulait pas continuer les allers-retours quotidiens entre la Touraine et Paris. Cet informaticien a donc décidé de "filtrer ses clients" en fonction de ceux qui acceptaient le télétravail et c'est ainsi que grâce à son réseau, il travaille maintenant sur un projet avec une société basée en Grande-Bretagne, l'une de ses collègues est en Espagne, un autre en Russie et le directeur technique aux Etats-Unis.

Il avoue tout de même attendre avec impatience l'arrivée de la fibre à Preuilly-sur-Claise annoncée pour la fin de l'année 2020 et dit-il "entre l'autonomie et le fait de travailler seul, je suis beaucoup plus efficace pour mes clients".

Ses amis parisiens "lui envient bien évidemment (et encore plus pendant le confinement) le terrain de basket à cinq minutes de la maison, la forêt, mais aussi la qualité de vie des enfants et de la famille"

Il a même décidé de partager son expérience en créant un espace de travail partagé.

Pour Olivier Châble en charge de la communication de l'office de tourisme Loches Val-de-Loire, c'est exactement tels professionnels que cette campagne de publicité pour le Sud Touraine souhaite attirer : "d'autant plus après cette période de confinement et l'expérimentation par des millions de français du télétravail, des directions de ressources humaines réfléchissent à l'occupation de leurs locaux dans des villes comme Paris ou des grandes métropoles où les loyers de bureaux peuvent être élevés".

Cette campagne de publicité a donc pour but de montrer tous les atouts et avantages d'un déconfinement à durée indéterminée dans le Sud Touraine