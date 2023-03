Indre-et-Loire : les associations attendent des précisions sur le chèque alimentaire

Le 28 février, le gouvernement a révélé qu'il voulait s'appuyer sur les Banques alimentaires pour permettre aux plus défavorisés de manger davantage de fruits et légumes, par exemple. Dans ce but, il a annoncé le déblocage de 60 millions d'euros. Le problème, c'est que les associations concernées ne sont encore au courant de rien. "Nous sommes dans l'attente, mais nous continuons à travailler tous les jours" disent ensemble les présidents de la Banque alimentaire de Touraine et des Restos du cœur d'Indre-et-Loire.

En fin de semaine dernière, les Restos du cœur d'Indre-et-Loire et la Banque alimentaire de Touraine, notamment, ont participé à une réunion avec la direction départementale du Travail et des Solidarités sans rien apprendre de plus sur ce nouveau dispositif. "Nous avons entendu cette annonce de chèque alimentaire, mais nous ne savons pas du tout quelle forme ça prendra" souligne Jean-Pierre Béreau, le président des Restos du cœur d'Indre-et-Loire. "On ne sait pas si ça permettra de financer l'achat de denrées alimentaires supplémentaires, si c'est une simple aide au fonctionnement ou si c'est par exemple une aide pour recruter des spécialistes qui pourraient aller prospecter auprès des entreprises ou des exploitants agricoles".

Le président de la Banque alimentaire de Touraine aimerait, lui aussi, avoir un peu plus de visibilité sur ce que le gouvernement va lui demander de faire, en plus, dans les semaines qui viennent. Même si l'État et le conseil départemental ont accordé récemment des subventions supplémentaires pour faire face à l'afflux de nouveaux bénéficiaires, la période est déjà suffisamment compliquée sans rajouter des incertitudes, selon Jean-Paul Beaunez : "Nos approvisionnements de janvier et février sont en baisse de 3% alors qu'en face, il y a une augmentation de 12% de bénéficiaires. 2023 est une des premières années où on va être obligé d'acheter des denrées pour faire face à ce surcroît de demandes".

S'ils aimeraient un peu plus de visibilité, les présidents des Restos et de la Banque alimentaire n'ont pas peur de devoir gérer cette nouvelle aide alimentaire : "on serait sur des volumes supplémentaires relativement modestes par rapport à ce que nous recevons et que nous redistribuons sur une année, souligne Jean-Pierre Béreau. Avec nos moyens logistiques et nos bénévoles, nous pouvons traiter cette enveloppe financière supplémentaire".

Pour l'instant, sur les 60 millions d'euros, on sait juste que 156.000 euros seront affectés spécifiquement à l'aide aux étudiants de la région Centre-Val de Loire, à partir du mois prochain. Les Restos et la Banque alimentaire ont déposé séparément deux projets pour expliquer ce qu'ils pourraient faire de cet argent.

Les Tourangeaux très généreux lors de la dernière collecte des Restos du cœur

Les associations peuvent en tout cas toujours compter sur la générosité des Tourangeaux. Lors de leur collecte du week-end du 3 au 5 mars dans les grandes et moyennes surfaces d'Indre-et-Loire, les Restos du cœur ont récupéré 135 tonnes de denrées. C'est deux tonnes de plus que lors de la précédente. Jean-Pierre Béreau "remercie sincèrement tous les gens qui ont répondu à cet appel à la générosité".