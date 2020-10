Indre-et-Loire : les bars ruraux encaissent mal la fermeture à 22h00, ils en appellent à la préfète

Les bars qui ouvrent le soir et la nuit en milieu rural en appellent à la préfète

La fermeture à 22H0 des cafés et des bars décrétée par la préfecture depuis samedi ne passe pas en milieu rural en Touraine. Du Bourgueillois au Chinonais, les patrons de bars n'acceptent pas d'être dans le même bateau que la métropole de Tours alors que, disent-ils, le taux de positivité du Covid est bien moindre en milieu rural. Ils viennent d'obtenir le renfort de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire et de son président Xavier Dupont qui a écrit à la préfète pour lui demander de revoir sa copie et d'adapter les mesures sanitaires à la réalité du terrain.

A Chinon, le Café Français ouvre habituellement de 18h00 à 1h30 du matin cinq jours sur sept. Jean-François Roche, son patron, raconte comment mardi soir il a perdu toute sa clientèle pour suivre le match de foot PSG-Manchester United.

Habituellement, j'ai 25 à 30 clients qui viennent pour les retransmissions de matches, notamment ceux du PSG. Mardi soir, ils n'étaient que deux dans la salle. On serait bien venus, disent les autres, mais ne voir qu'une mi-temps n'est pas drôle! - Jean-François Roche, patron du Café Français à Chinon.

Jean-François Roche, le patron du Café Français, se dit très pénalisé, et il ne comprend pas que la préfecture ne fasse pas une différence entre la métropole de Tours et le milieu rural au niveau du taux de positivité du Covid.

Pourquoi, en campagne, on est obligé de fermer parce que que dans la grande ville de Tours, il y a énormément de cas de Covid? S'il y a un cluster sur Chinon, je peux comprendre, mais il n'y en a pas et on ferme quand même!

Il n'y a pas beaucoup de bars qui font leur chiffre la nuit en Touraine. Outre le Café Français, on peut citer La Pression du Tonneau à Bourgueil qui s'inquiète aussi.