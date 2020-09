Indre-et-Loire : les boîtes de nuit toujours à l'arrêt, leurs gérants au bord du gouffre

Les pistes de danses restent désespérément vides depuis plus de six mois. Alors que les gérants espéraient une éclaircie après l'été, l'augmentation du nombre de cas de coronavirus y compris en Indre-et-Loire leur fait craindre le pire. Ils sont au bord du gouffre.

Financièrement et moralement, ils n'en peuvent plus. Les gérants de boîtes de nuit n'ont pas pu rouvrir les portes de leur établissement depuis plus de six mois. Ils ont passé l'été en espérant une bonne nouvelle en cette rentrée mais la nouvelle accélération de la circulation du coronavirus y compris en Indre-et-Loire douche ces espoirs.

Nicolas Brouant est propriétaire du New Vegas à la Croix-en-Touraine. Il est d'autant plus en colère après deux mois d'été pendant lesquels d'autres structures ont accueilli du public et les fêtes se sont multipliées en privé et dans les bars, sans qu'il n'y ait de contrôles selon lui : "Ce qui nous fait mal, c'est ce sentiment d'injustice. On a vu des exemples partout, quand on nous dit Le Puy du Fou a fait trois fois 3000, nous on a envie de dire que les trois quarts des discothèques, on contient même pas 300 personnes."

Je commence à avoir des soucis de santé parce que je ne dors plus la nuit, je suis stressé, parce qu'on est en train de me voler 15 ans de ma vie

Il dénonce une situation où il y a deux poids, deux mesures : "On a envie de dire à l'Etat : pourquoi eux et pas nous ? Un coup on nous dit que c'est parce que c'est un extérieur, un coup parce que ceci, cela. On a vu des bars tous l'été qui se sont transformés en boîte de nuit et aujourd'hui de discothèques qui se sont transformées en bar parce qu'on interdit la catégorie P et c'est discothèque ! Tout ça, ça fait mal !"

La situation est d'autant plus difficile que les aides promises par le gouvernement pour les mois de juin, juillet et août ne sont jamais arrivées. "On a fait des belles annonces donc dans la tête des gens, tout le monde s'imagine qu'on a pris 15.000 euros. C'est complètement faux, déjà ça n'a jamais été 15.000 euros mais jusqu'à 15.000 euros, ensuite on s'est aperçu qu'une fois qu'on avait coché toutes les cas, personne n'avait droit à ces aides. Au bout du compte, c'était des aides complètement fantôme."

Les aides financières ne sont toujours pas là

En six mois, pas un centime n'est entré dans ses caisses. "On est baladé depuis des mois, des mois et des mois maintenant et on a l'impression que la balade ne va jamais s'arrêter. On ne sait pas ce que vont devenir nos affaires, on est complètement laissés à l'abandon" s'énerve Nicolas Brouant. "On commence à ne plus réussir à faire vivre nos familles et personnellement je commence à avoir des soucis de santé parce que je ne dors plus la nuit, je suis stressé, parce qu'on est en train de me voler 15 ans de ma vie ! On est en train de nous laisser mourir comme des chiens en nous interdisant d'ouvrir sans même nous tendre la main !"

Une réunion est prévue en cette fin de semaine entre l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, le Syndicat National des Discothèques & Lieux de Loisirs et Alain Griset, le ministre délégué en charge des petites et moyennes entreprises, sans que cela ne ravive vraiment les espoirs des gérants de discothèques.