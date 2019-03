Indre-et-Loire : Les chèques énergie arrivent entre fin mars et fin avril

Par Xavier Louvel, France Bleu Touraine

Généralisé en 2018 en remplacement des tarifs sociaux de l'énergie, le chèque énergie arrive dans les boites aux lettres entre fin mars et fin avril en Indre-et-Loire. Il augmente et va toucher beaucoup plus de foyers.