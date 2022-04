Indre-et-Loire : les collectivités confrontées à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières

Pour Antoine Trystram, c'est mathématique. "On a pris pas loin de 50% sur l'électricité et près de 100% sur le gaz en l'espace de six mois seulement." Le tout additionné à la flambée des matières premières dans le BTP de 20 et 30%, il y a un moment où ça ne passe plus pour le maire de Semblançay et président de la communauté de commune Gâtine-Racan, même en l'ayant anticipé dans le budget primitif.

"Le problème, c'est que nous n'avons pas de vision sur le long terme, poursuit l'élu. On a beau se dire qu'on met 20 ou 30% de plus dans le budget pour faire face à des surcoûts éventuels, on ne sait pas si ce sera suffisant. Donc on commence à organiser les projets. Il y a ceux que l'on va absolument vouloir faire et puis il y a ceux qui attendront." Notamment des travaux de voiries moins urgents.

Si on investit moins, on donne moins de travail à nos entreprises

Cette crise, Antoine Trsytram l'estime plus "grave encore" que celle liée au Covid-19. "Si on investit moins, on donne moins de travail à nos entreprises. Et comme les collectivités sont les plus gros pourvoyeurs de travaux pour le BTP par exemple, cela aura des répercussions sur nos bassins d'emplois, c'est évident."

Pour réaliser quelques économies, le maire de Noyant-de-Touraine, Théo Champion-Bodin, décide de couper le chauffage dans les écoles pendant les vacances de Pâques, se pose la question d'éteindre l'éclairage public une heure plus tôt le soir et va bientôt acheter une voiture électrique pour ne plus être dépendant du carburant. De quoi faire baisser la facture liée à l'énergie. Mais pour ce qui est des matières premières, il n'a pas de solution et subit lui aussi la loi du marché. "On doit réhabiliter notre gare. Le maître d'œuvre évalue le chantier à 1,5 millions d'euros. On va lancer l'appel d'offres, signer un contrat avec un montant qui se rapprochera de nos estimations. Mais à la fin, cela nous coûtera certainement plus cher que le prix fixé au départ."

Et c'est justement ce qui fait peur à Vincent Morette, le maire de Montlouis-sur-Loire. Son projet de gymnase à 6 millions d'euros prend du plomb dans l'aile. "Sur de gros investissements comme ça, on fixe un budget maximum pour la mairie. Au-delà de ce budget, on met en péril les finances de la ville. Or actuellement, la hausse des matières premières fait que le coût prévisionnel de ce gymnase est en train d'exploser. Et ça m'inquiète."

Pas de hausse d'impôts, pour l'instant

Devant ce constat, l'élu, qui est également président de la communauté de communes Touraine-Est Vallées, attend un signe de l'État car il écarte l'hypothèse d'emprunter plus pour ne pas surendetter sa ville et se refuse pour l'instant à parler d'une hausse d'impôts. "Faire de la pédagogie sur la fiscalité, c'est très compliqué, avoue Vincent Morette. Parce que les gens ne voient qu'une seule chose : combien ils paient d'impôts, point barre. Et puis, on le sait bien, le budget de nos concitoyens est lui aussi un peu en difficulté car eux aussi subissent l'inflation et les hausses de l'énergie."

Quoi qu'il en soit, le casse-tête ne fait que commencer, d'autant que les communes s'attendent aussi à absorber la hausse du point d'indice des fonctionnaires comme promis par le gouvernement. Ce qui coûterait, à Montlouis-sur-Loire, 100.000 euros supplémentaires par an.