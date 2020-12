Indre-et-Loire : les couturières masquées ont commencé à distribuer 8000 cadeaux à des familles démunies

Ces 8 000 colis sont le fruit de la collecte lancée il y a un mois sur Face Book et qui a été vue plus de 100 000 fois. Les tourangeaux se sont mobilisés par centaines pour remplir de simples boîtes avec des vêtements, des livres, des friandises, des produits de beauté et des petits mots d'espoir. Mélanie Bresson, du mouvement des couturières masquées, est à l'initiative de l'opération. Avec 8 000 colis-cadeaux, le résultat a dépassé ses espérances

On s'était dit au départ, si on a 500 colis ce sera magnifique, avec 8 000 on a dépassé toutes les espérances. Mais au delà du colis, à l'intérieur il y a énormément d'amour avec tous ces petits mots d'espoir écrits par les tourangeaux! -Mélanie Bresson

Les 80 premiers cadeaux attendent leurs destinataires © Radio France - Denis Guey

Les couturières masquée ont passé l'après-midi d'hier à distribuer les cadeaux emmenés dans leurs voitures personnelles. Elles sont d'abord allés dans deux foyers d'hébergement gérés par l'Entraide Ouvrière pour femmes et enfants victimes de violences conjugales et dans une structure d'accueil pour SDF. Les 80 cadeaux sont posés sur la table et la distribution commence

En fait chez nous, on ne faisait pas de cadeau car on ne fêtait pas Noël -une maman hébergée par l'Entraide Ouvrière avec ses neveux

Cela fait 5 ans que je n'ai pas reçu de cadeau, je ne m'y attendais pas vraiment! -Asma, maman d'un petit garçon

Le foyer abrite une trentaine de femmes et enfants victimes de violences conjugales. Asma est algérienne, elle est la maman d'un petit garçon de 3 ans

Mon fils il a eu des jouets, un livre avec des roues, il est fan de çà! Et moi, j'ouvre le colis....il y a un bonnet, un livre, des chocolats et un produit de beauté -Asma

Un enfant en train d'ouvrir ses cadeaux © Radio France - Denis Guey

Asma s'est réfugiée dans le foyer après avoir souffert pendant 5 années de violences conjugales

5 ans de violences conjugales, c'est dur. J'ai perdu confiance en moi. Maintenant la seule famille que j'ai c'est le foyer et mon fils

Actrices et témoins du bonheur qu'elles apportent à ces femmes, les couturières masquées ont bien du mal à cacher leur émotion

On ne chouine pas, les filles! On est plus fortes que çà, déjà hier en triant chaque paquet et les petits mots qui vont avec, c'était beaucoup d'émotion, on est touchées en plein cœur -Mélanie Bresson, les couturières masquées

En fin de journée, elles ont poursuivi la distribution des cadeaux auprès d'une autre population en état de précarité, les sans abris du gymnase Racault à Tours. Le reste des 8 000 cadeaux sera distribué d'ici le 31 décembre dans d'autre foyers du département par exemple à Chinon et Amboise.