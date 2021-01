Indre-et-Loire : les hôtels de Touraine ont perdu en moyenne 50% de chiffre d'affaires en 2020

L'année 2020 a été noire pour les hôtels en Touraine. Ils enregistrent en moyenne 50% à 60% de chiffre d'affaires en moins l'an dernier. Les 3 à 5 mois de fermeture en 2020 ont forcément fait des dégâts. Tous ces hôtels espèrent retrouver une activité et rouvrir le plus vite possible/

Globalement la plupart des 70 établissements qui composent le club des hôteliers Touraine Hotels sont toujours fermés, manque de réservations. Tous ces hôtels espèrent retrouver une activité et rouvrir le plus vite possible. Mais à l'Art Hotel de Rochecorbon par exemple, ça ne sert "à rien" de rouvrir "s'il n'y a pas de réservations" explique le gérant Jacques Bichon qui a perdu 70% de chiffre d'affaires l'an dernier. Il espère rouvrir la semaine prochaine mais attend patiemment que son carnet de réservations se remplisse. Il compte également sur la venue de touristes étrangers qui se sont fait rares en 2020. D'autres hôteliers, plus pessimistes, pensent qu'ils ne verront aucun étranger en 2021 à cause de la crise sanitaire en France.

Aux Tourangeaux de relancer l’hôtellerie tourangelle ?

Les hôteliers de Touraine compte alors sur une clientèle locale pour relancer l'activité des hôtels au point mort. Ils espèrent notamment que les tourangeaux auront "soif" de ressortir et de se retrouver en famille pour aller en week-end ici et là, manger dans les restaurants et profiter des hôtels-spas de la Touraine. Seuls les hôtels accueillant des voyageurs d'affaires connaissent toujours une petite activité en ce moment mais ces voyageurs aussi se font de plus en plus rares. Les séminaires et autres congrès ont désertés la Touraine en 2020. Autre aspect inquiétant soulevé par Touraine Hotels avant la reprise, est-ce que les salariés auront perdu des compétences ? Et seront-ils prêts à retrouver un rythme de travail après plusieurs mois en chômage partiel ? En tout cas le directeur du Château d'Artigny, Pascal Brault, a anticipé cela et a inscrit ses salariés à une formation pris en charge par l'Etat (FNE) pour maintenir une activité et apprendre des langues notamment.Tout cela pour faire en sorte que sa vingtaine de salariés soit prête à redémarrer une fois que le Covid nous laissera un peu de repos.