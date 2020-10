Indre-et-Loire : les hôtels souffrent eux aussi de l'annulation ou du report des congrès à Tours

Le secteur de l'événementiel n'est pas le seul à souffrir de l'annulation, ou du report, de nombreux congrès et autres salons à Tours, les hôtels sont eux aussi fortement touchés par la crise sanitaire. Plus, ou quasiment plus d'événements, signifie pour beaucoup de professionnels l'effondrement de leur chiffre d'affaires. La clientèle étrangère leur a déjà manqué cet été, c'est donc maintenant la clientèle d'affaires qui leur fait défaut.

Même s'il y a des événements, la voilure est réduite, donc ça a aussi un impact sur nos réservations - Christophe Simon

Dans l'hôtel de Christophe Simon, il ne faut malheureusement pas beaucoup de temps pour dresser la liste des réservations. "Ce soir on a 30 chambres de réservées sur un établissement qui fait 119 chambres, un 5 octobre c'est plutôt rare".

Plutôt rare, mais de plus en plus courant depuis le début de la crise sanitaire. Son Ibis Style de Tours Centre a vu sa fréquentation baisser de 50% cet été, de 70% en septembre. Deux effets selon lui, la quasi absence de la clientèle étrangère et la quasi totalité des congrès et autres salons annulés. "La semaine dernière, on a eu le salon professionnel Mr Bricolage, on a fait 50% de l'activité qu'on fait normalement sur ce salon là. Même s'il y a des événements, la voilure est réduite, donc ça a aussi un impact sur nos réservations".

Le centre de Tours n'est pas le seul impacté

Et même s'il semble le plus touché, le centre de Tours n'est pas le seul impacté par le recul de la clientèle d'affaires. Pascal Brault est le patron du château d'Artigny à Montbazon. Lui évoque une baisse de chiffre d'affaire de 25% sur septembre, et il est très inquiet pour les mois à venir. "Il y avait un gros congrès prévu en novembre, congrès de l'UMIH, et le dîner de gala devait se tenir au château d'Artigny, donc il n'aura pas lieu. Ça veut dire qu'il y a aussi des réservations de chambres, y compris à Tours, là on parle de centaines de chambres rapidement".

Christophe Simon, qui est aussi le trésorier de l'association Touraine Hôtels, qui regroupe près de 60 hôtels dans le département, assure d'ailleurs qu'à Tours, certains de ses collègues envisagent de refermer leurs établissements, au moins provisoirement, en raison de leur faible activité.

Les deux professionnels assurent par ailleurs que ce sont les mesures de chômage partiel qui leur permettent de maintenir la tête hors de l'eau, et d'éviter de licencier. Sur ses 18 salariés, Christophe Simon a en permanence deux ou trois collaborateurs en chômage partiel, notamment en cuisine où il enregistre une grosse baisse d'activité.