Indre-et-Loire : les jobs d'été, victimes collatérales du coronavirus

Même ceux qui s'y sont pris il y a plusieurs mois ont parfois la mauvaise surprise de subir les conséquences de la pandémie et de la baisse d'activité qu'elle entraine dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration ou le tourisme, traditionnellement gros fournisseurs d'emplois estivaux pour étudiants. Par exemple, Joanne, 18 ans, qui vit près d'Amboise. En janvier, elle passe un entretien dans un grand site touristique ou elle fait forte impression : On lui assure immédiatement deux mois de travail cet été mais après le Covid, tout est remis en cause Elle attend toujours un mail pour savoir combien de semaines on aura besoin d'elle : "_J'attends un courrier qui me dira si je suis encore retenue pour les deux mois ou si ils veulent que je ne vienne qu'une ou deux semaines par exemple_. Ca n'est pas tombé à l'eau, mais je suis toujours dans l'attente et ça m'embête car je ne peux pas me positionner sur autre chose alors que je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir travailler chez eux. C'était prévu depuis janvier, tout était organisé autour...Je vous avoue que je n'ai pas très envie de retourner faire les maïs!".

La grande distribution reste un secteur qui a besoin de remplaçants l'été

La grande distribution devrait proposer presque autant de jobs d'été que les années précédentes. C'est donc ce secteur d'activité qu'a ciblé dès le mois de mars Annaelle, 18 ans, une habitante de Villeperdue : "J'avais postulé dans plein de supermarchés juste avant le confinement mais personne n'avait répondu. J'ai recommencé à chercher sur internet il y a une quinzaine de jours et là j'ai un entretien. Je suis plutôt confiante".

Que va-t-il rester aux mineurs qui voulaient travailler cet été?

Trouver un job d'été sera sans doute particulièrement compliqué pour les moins de 18 ans. Traditionnellement, les petits boulots sont plutôt réservés aux jeunes adultes, et quand ces petits boulots se raréfient, il ne reste vraiment plus grand chose pour les mineurs, comme Stanislas, 17 ans : "J'ai envoyé des CV et des lettres de motivation, je me suis déplacé, aussi, mais à chaque fois on m'a dit qu'on ne prenait que des majeurs. Ce n'est pas une catastrophe, c'était de l'argent pour mes sorties, mais ça m'aurait quand même aidé de travailler cet été. Il faudra que je fasse des économies à la rentrée...mais j'essaye tout de même de continuer à chercher".

Certains renoncent à travailler cet été par peur du Covid-19

Enfin, il y a des situations plus inattendues, comme celle de Julianne, pour qui l'épidémie a tout changé. A cause du virus, cette étudiante tourangelle de 20 ans ne cherche plus de job d'été, contrairement à ce qu'elle avait envisagé avant le confinement. Ses parents et elle ne sont pas suffisamment rassurés : "Je connais mes parents. Je sais qu'ils préfèrent que je ne travaille pas parce qu'autant dans certaines entreprises, il peut y avoir de très bonnes conditions, que tout soit bien désinfecté par exemple, alors qu'ailleurs ce ne sera pas le cas".

Notez que le Bureau Informations Jeunesse de Tours propose un forum Jobs d'été le mercredi 17 juin. Il faut préalablement s'inscrire ici.